Не дали раскрыться: 5 авто, которым обрубили крылья на старте

5 автомобилей, чьи характеристики намеренно ухудшили сами автоконцерны

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На первый взгляд, кажется невозможным, чтобы автоконцерн вставлял палки в колёса… самому себе. Зачем портить собственные модели, если рынок и так полон конкурентов? Но на деле всё куда интереснее: в истории множество случаев, когда производители сознательно ограничивали потенциал своих же машин. Где-то из-за внутренних иерархий, где-то — чтобы не обидеть "старших", а иногда просто от страха перед успехом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль

Вот 5 ярких примеров — машин, которые стали жертвой родного бренда.

Porsche 944 Turbo: слишком хорош, чтобы быть правдой

Казалось бы, Porsche 944 — отличный автомобиль: передний мотор, удобство, управляемость, подъемные фары. Но в 1989 году он стал настоящей угрозой для легендарного 911. Почему? Потому что оказался… слишком хорош.

Официально у 944 Turbo было 250 л. с., разгон до сотни — 5,6 секунды. Но в реальности мощность доходила до 280 л. с., и машина практически догоняла 911 Turbo, который стоил намного дороже. Причём благодаря нормальной развесовке 944-й ещё и управлялся лучше. Ситуация была недопустимой — и Porsche принял меры: снизили давление наддува до 0,3 бар, против 0,8 у 911. Те, кто в теме, просто меняли вестгейт — и получали почти раллийный болид за меньшие деньги.

911-й, между тем, продолжал пугать неумелых водителей своей дикой повадкой — не зря получил прозвище widowmaker, "вдоводел".

Pontiac Fiero: жертва Корветта

История Pontiac Fiero — как сценка из "Фитиля". Вице-президент Pontiac Бил Хоглунд в 80-е годы мечтал создать компактное среднемоторное купе с V8. Но концерн GM готовил премьеру нового Corvette C4 и не хотел внутренней конкуренции.

Тогда Хоглунд представил проект как экономичную малолитражку, надеясь доделать "мясо" потом. Но бюджет урезали, и Fiero пришлось лепить из подручного — буквально использовать подвеску и узлы от переднеприводных моделей. Задние поворотные кулаки? Их просто зафиксировали, чтобы не крутились.

В итоге в моторный отсек засунули унылый 2.5-литровый 4-цилиндровик на 96 л. с., от которого не в восторге был даже чайник. Да ещё и с проблемами, приводившими к пожарам. Даже попытка спасти проект, установив V6, не помогла — имидж был безнадёжно испорчен. В отличие от Toyota MR2, которая взлетела с той же концепцией.

Porsche Cayman: "бедный родственник" с талантом

Кайман первого поколения (987) был настоящей находкой. Он выглядел почти как 911, но был среднемоторным — а значит, лучше сбалансированным, безопасным и предсказуемым в управлении. И если бы Porsche дал ему мощный мотор от старшего брата, 911 остался бы не у дел.

Чтобы этого не случилось, Кайман получил искусственные ограничения: ему даже не дали мотор от 911, а создали отдельный, менее мощный агрегат. У топового Cayman S было на 25 "лошадей" меньше, чем у самого дешёвого 911. Блокировка дифференциала? За неё нужно было доплачивать, в отличие от 911, где она шла в базе.

Так Кайману намекнули: не суйся выше своей категории.

BMW 1M Coupe: угроза для своей же империи

История BMW 1M Coupe — это попытка энтузиастов сделать нечто великое… пока боссы не заметили.

В 2011 году под маркой M вышла компактная "единичка", в которой могли бы стоять компоненты от флагманской M3 с мотором S65 — 4.0 V8 на 420 л. с. Но этого не случилось. Вместо того чтобы поставить "правильный" М-мотор, инженеры использовали турбированный N54 от будущего Z4 — на 335 л. с. Это нарушило традиции M-серии и вызвало немало споров.

Причина? Та же: с мотором от M3 маленькая 1M просто разнесла бы старшую модель. А иерархия — превыше всего.

Lotus Carlton: слишком быстрый для простых смертных

Вы когда-нибудь слышали про Opel Omega в версии от Lotus? Это и есть Carlton — бешеный седан конца 80-х, который выдавал… гораздо больше, чем обещал.

Официально — 377 л. с., 5,2 до сотни и 284 км/ч максималки. На деле — мощность за 400, а скорость доходила до 305 км/ч. Сравните с Ferrari Testarossa и поймите, почему британский парламент всерьёз обсуждал запрет на допуск такой машины на дороги.

Carlton стал символом того, как далеко может зайти "обычный" седан, если над ним поработают правильные люди. И как власти боятся, когда плебс едет быстрее элиты.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

