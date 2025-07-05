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Неубиваемые и родные: 5 японских авто, без которых сложно представить российские дороги

Россияне продолжают покупать японские автомобили: названы 5 популярных моделей
2:59
Авто

Несмотря на геополитические перемены и сложности с официальными поставками, японские автомобили продолжают пользоваться спросом у российских водителей. За 2023-2024 годы ситуация на рынке серьёзно изменилась: новые машины всё чаще попадают к нам через параллельный импорт, а вторичный рынок оживился как никогда. Но любовь к японским авто осталась прежней.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Вот 5 моделей, которые россияне по-прежнему охотно покупают — даже с пробегом, даже дороже, чем раньше.

1. Toyota RAV4 — вне конкуренции

Кроссовер RAV4 неизменно занимает лидирующие позиции по продажам в России. Причина очевидна: надёжность, высокая ликвидность, комфортный салон и достойный клиренс. Даже несмотря на прекращение официальных поставок, в 2024 году в страну ввезли десятки тысяч машин — преимущественно через Казахстан и ОАЭ. RAV4 остаётся семейным универсалом на все случаи жизни.

2. Toyota Camry — седан, который не сдает позиции

Camry — это про "купил и забыл". Машину любят за надёжность, богатую комплектацию и плавность хода. Рестайлинговые версии последних лет продолжают поступать в Россию, пусть и неофициально. Более доступные предложения — на вторичке: "Камри" там ценится стабильно, а пробеги в 150-200 тысяч её не пугают.

3. Nissan Qashqai — компактность и практичность

Qashqai — один из немногих кроссоверов, который остаётся интересным и молодёжи, и семейным водителям. Машина удобна в городе, экономична и при этом в меру проходима. После ухода Nissan с российского рынка спрос на Qashqai вырос, особенно на проверенные временем модели 2018-2020 годов. На вторичке они расходятся быстро.

4. Mazda CX-5 — баланс драйва и комфорта

Стильный, управляемый, надёжный — Mazda CX-5 в 2025 году остаётся популярной как среди бывших, так и среди новых владельцев. Некоторые дилеры продолжают завозить кроссоверы с минимальным пробегом из Китая и ОАЭ. Модель ценят за продуманную эргономику, отличное качество материалов и хорошую управляемость.

5. Nissan X-Trail — универсал для всей семьи

X-Trail держится в топе уже больше десяти лет. Его любят за выносливость, вместительность и простоту обслуживания. В России по-прежнему много предложений как от частников, так и от серых поставщиков. Особенно ценятся экземпляры с надёжными атмосферными моторами, которые служат по 300-400 тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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