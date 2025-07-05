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Выпил банку — и попал: сколько безалкогольного пива допускается за рулём на самом деле

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2:34
Авто

Можно ли выпить банку безалкогольного пива и сесть за руль? На первый взгляд, ответ очевиден — ведь оно же безалкогольное. Но всё не так просто: даже "нулёвка", продающаяся в любом магазине, содержит этиловый спирт. А по российскому закону этого уже достаточно, чтобы попасть под санкции.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Алкоголь есть всегда — вопрос в дозе

На этикетке любого безалкогольного пива можно найти честную, пусть и мелким шрифтом, надпись: "содержит не более 0,5% алкоголя". Это значит, что в стандартной 0,5-литровой банке находится около 2,25 мл чистого этанола — примерно столько же, сколько в чайной ложке водки.

Это ничтожная доза для организма взрослого человека, и вы её даже не почувствуете. Но для алкотестера — вполне отчётливый сигнал. При проверке дыхания после употребления безалкогольного пива прибор может показать до 0,16 мг/л. А это уже близко к законному пределу, установленному в России.

Что говорит закон

В 2025 году в России действуют обновлённые нормы допустимого содержания алкоголя для водителей. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, состояние алкогольного опьянения фиксируется при следующих показателях:

  • 0,16 мг/л и более этилового спирта в выдыхаемом воздухе

  • 0,3 г/л и более этанола в крови

Эти значения учитывают возможную погрешность измерительных приборов и действуют с 2013 года.

Важно отметить, что даже при показателях, не превышающих указанные нормы, инспектор ГИБДД может направить водителя на медицинское освидетельствование, если у него возникнут сомнения в состоянии водителя

Таким образом, употребление даже безалкогольного пива может привести к положительным показаниям алкотестера и последующим юридическим последствиям.

Как быть

Ситуация проста: в течение 30-40 минут после употребления даже безалкогольного пива у водителя может сохраняться положительная реакция на алкотестере. Учитывая это, специалисты не рекомендуют садиться за руль сразу после выпитой "нулёвки".

Если всё-таки выпили — подождите не менее часа, тщательно прополощите рот, а лучше — откажитесь от идеи управлять автомобилем до следующего дня.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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