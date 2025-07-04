Даже спустя 10 лет выглядят на миллион: машины, в которых ржавчина не приживается вовсе

Audi A3, BMW 3 Series и другие: 8 машин, устойчивых к ржавчине в России

4:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Не каждый автомобиль способен выдерживать российскую зиму, соль на дорогах и сырой климат, не покрываясь рыжими пятнами. Но есть исключения. Некоторые иномарки ржавеют настолько медленно, что даже через 8–10 лет после покупки выглядят почти как новые. В 2025 году это особенно важно — ведь цены на автомобили выросли, и менять машину раз в 3 года стало просто невыгодно.

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Рассказываем о 8 моделях, которые славятся своей стойкостью к коррозии и не боятся испытаний временем и погодой.

Почему современные автомобили ржавеют меньше

За последние 30 лет автопроизводители сделали огромный шаг вперёд в борьбе с коррозией. Практически все ведущие марки используют горячее цинкование, электрохимические ванны, многослойные лакокрасочные покрытия и герметизацию полостей. Такие меры позволяют отодвинуть появление ржавчины на десятилетия — особенно если машина обслуживается в нормальных условиях.

Однако многое зависит от региона. В морских районах и там, где зимой активно сыпят соль, защитный слой цинка разрушается быстрее. Поэтому даже у хорошей машины кузов начнёт страдать уже через 5–7 лет, если пренебречь мойкой и антикоррозийной обработкой.

8 автомобилей с высокой устойчивостью к ржавчине

1. Mercedes-Benz C-Class

Популярная модель, которая десятилетиями славится отличным качеством покраски и герметичности кузова. Даже у машин старше 10 лет редко бывают серьёзные проблемы с коррозией. Mercedes регулярно обновляет методы защиты, а для владельцев с антикоррозийной гарантией возможны бесплатные кузовные ремонты.

2. BMW 3 Series

BMW использует сразу несколько технологий для защиты от ржавчины: от цинкования до электрохимического погружения кузова в защитный раствор. С 2010-х годов «трёшки» особенно хорошо справляются с коррозией — и благодаря качеству сборки, и за счёт точных зазоров, не пропускающих влагу.

3. Audi A3

Компактный седан, построенный на той же платформе, что и A4. Обе модели считаются одними из самых устойчивых к ржавчине благодаря комбинации оцинковки и плотного лакокрасочного слоя. На вторичке Audi A3 часто попадается в отличном кузовном состоянии даже после 7–8 лет эксплуатации.

4. Volvo XC90

Этот шведский внедорожник — один из лидеров по антикоррозионной защите. Даже первые поколения XC90, выпущенные более 15 лет назад, до сих пор радуют владельцев ровными арками и крепким днищем. Современные версии полностью оцинкованы и защищены многослойной краской, а также герметиком в полостях.

5. Volkswagen Passat

Хотя седаны становятся менее популярными, Passat остаётся примером долговечности. Даже машины 2010-х годов, купленные в средней полосе, выглядят свежо. Всё благодаря качественной заводской грунтовке, ровному ЛКП и полной оцинковке кузова.

6. Porsche 911

С 1976 года Porsche применяет оцинковку для 911, и за десятилетия технология только совершенствовалась. Сейчас 911 считается одним из самых долговечных спорткаров в плане сопротивления коррозии, и это подтверждается на практике: даже на авто старше 15 лет трудно найти очаги ржавчины.

7. Hyundai Accent

Корейцы подтянулись. Современные Hyundai (включая популярный Accent) теперь производятся с оцинкованным кузовом и дополнительной защитой ходовой части. Это заметно снизило число жалоб на «рыжие пятна» у машин после 3–5 лет использования, особенно по сравнению с японскими конкурентами.

8. Ford Focus

После проблемных серий в 2000-х Focus пережил перезапуск и с 2017 года вышел на новый уровень. Кузовные панели лучше обработаны, антикоррозийная гарантия действует дольше, и на вторичном рынке всё чаще встречаются Focus без намёка на ржавчину, даже в регионах с суровым климатом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

