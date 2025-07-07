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Скользкий коврик в салоне: есть способ избавиться от него навсегда

Водителям рассказали, как надёжно зафиксировать коврики в салоне авто
2:34
Авто

Автомобильные коврики защищают салон от грязи, снега и влаги, но если они не зафиксированы, то могут превратиться из полезной детали в источник проблем. Особенно если один из них неожиданно сдвинется под ногой во время движения — риск случайно зацепить педаль газа или тормоза в этом случае вполне реален. К счастью, решить проблему можно быстро и просто, не прибегая к дорогостоящим аксессуарам.

Коврик в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коврик в салоне

Зачем фиксировать коврик

Когда коврик свободно двигается по полу автомобиля, он перестаёт выполнять свою функцию. Вместо защиты он начинает мешать — смещается под ногами водителя, мнётся, создаёт дискомфорт. В худшем случае он может заклинить педаль акселератора или тормоза. Особенно это актуально зимой, когда на поверхности коврика скапливается снег и вода, создавая дополнительную скользкость.

Правильная фиксация ковра гарантирует, что он останется на месте при любых манёврах, а пол в автомобиле будет защищён от влаги и грязи. При этом вовсе не обязательно менять коврики или покупать оригинальные модели с креплениями.

Как закрепить коврик своими руками

Для надёжной фиксации подойдёт обычная липучка (велкро) с клеевой основой. Она продаётся в любом магазине швейных или автомобильных товаров. Чаще всего для фиксации понадобится только та часть липучки, на которой находятся мелкие пластиковые крючки. Эта сторона хорошо цепляется за обивку пола, особенно если покрытие ворсистое.

Вот пошаговая инструкция:

  1. Выньте коврики из салона.
  2. Очистите и высушите нижнюю сторону каждого коврика.
  3. Отрежьте кусочки липучки и приклейте их на тыльную сторону в нескольких местах.
  4. Верните коврики на место и прижмите к полу.

После такой нехитрой процедуры они будут прочно удерживаться и больше не сдвинутся при движении.

Альтернативные способы

Если коврик всё же плохо "липнет" к полу, можно использовать двухсторонний вспененный скотч или специальные фиксаторы, которые вставляются в отверстия коврика и закрепляются в обивке. Но в большинстве случаев липучка решает проблему без дополнительных затрат и усилий.

Фиксированный коврик — это не только чистота, но и безопасность за рулём. Маленькое усилие — и вы навсегда забудете о том, как надоедает постоянно поправлять ковёр под ногами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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