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Эти права не подойдут: кто не сможет управлять мотоциклом в 2025 году

Глава ГАИ разъяснил, можно ли ездить на скутере с правами категории "В"
2:59
Авто

Многие считают, что водительские права категории "В" дают доступ к управлению любыми лёгкими двухколёсными транспортными средствами. Особенно часто подобное мнение возникает, когда речь заходит о покупке скутера или мопеда — мол, если уже есть "права на машину", можно и на скутере кататься. На деле всё немного сложнее, вещает новостной портал "За рулем".

Yamaha XMAX 300
Фото: commons.wikimedia.org by Hsu Luke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Yamaha XMAX 300

Почему просто так сесть за руль скутера не получится

Категория "В" позволяет управлять только легковыми автомобилями и некоторыми видами коммерческого транспорта. Навыки и условия экзаменов на автомобили и мотоциклы отличаются. Например, на практике курсанты учатся проходить змейку, удерживать равновесие, экстренно тормозить — всё это в категории "А" и "А1".

Поэтому водителю с категорией "В" садиться за руль скутера, не имея дополнительной категории, нельзя. Даже если транспортное средство выглядит компактным и кажется "детской игрушкой".

А вот с мопедом — другой разговор

Но есть важное исключение. Если скутер подпадает под определение мопеда, его можно водить с любой категорией, в том числе только с "В". Под мопедом понимается транспорт с двумя или тремя колёсами, максимальной конструктивной скоростью до 50 км/ч и объёмом двигателя до 50 см³ (или мощностью электромотора от 0,25 до 4 кВт).

Такой транспорт не требует отдельной категории — достаточно иметь любые действующие водительские права, так как в них уже включена подкатегория "М".

Когда нужна подкатегория А1

Если скутер мощнее, но не выходит за рамки объёма двигателя до 125 см³ и мощности до 11 кВт, то это уже считается лёгким мотоциклом. Для управления таким ТС необходимо наличие подкатегории "А1". Её можно открыть с 16 лет после сдачи экзамена в ГИБДД.

Кстати, именно к этой категории часто относятся популярные в городах скутеры и лёгкие байки, которые внешне почти неотличимы от мопедов. Проверять характеристики нужно внимательно, чтобы не попасть под штраф.

А если мотор мощнее — только А

Все двухколёсные машины, выходящие за пределы 125 см³ и 11 кВт, признаются полноценными мотоциклами. Управлять ими разрешено только с категорией "А". Ни подкатегория "А1", ни "М", ни тем более "В" не дают таких прав.

Важно помнить, что в случае управления неподходящим транспортным средством без соответствующей категории, водителя ждёт не только штраф, но и возможная эвакуация ТС. Поэтому перед покупкой скутера для себя или ребёнка стоит точно узнать его технические характеристики и сопоставить с открытыми категориями в правах.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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