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Кроссоверы снова на испытании: тест показал неожиданные минусы

Сравнение кроссоверов и седанов: эксперты рассказали о минусах SUV
3:47
Авто

Кроссоверы сегодня на пике популярности. Их выбирают и новички, и опытные водители, и семьи с детьми, и те, кто любит ездить по грунтовке. Но так ли всё радужно, как кажется на первый взгляд? Многие автомобилисты покупают такой тип кузова по инерции, следуя моде или советам продавцов, даже не до конца понимая, чем кроссовер может отличаться от седана в повседневной эксплуатации. "За рулем" собрал все недостатки кроссоверов по итогам тестов и опыту эксплуатации.

Audi Q5 Sportback
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q5 Sportback

Почему кроссоверы покупают чаще

Одним из главных факторов, который подталкивает к выбору кроссовера, является визуальная солидность. Высокая посадка, массивный облик, универсальность — всё это воспринимается как признаки статуса. Некоторые автолюбители считают, что на кроссовере они смогут ездить в любые погодные условия и по любой дороге. Отчасти это правда, но высокая проходимость возможна только в случае полного привода и определённого технического оснащения.

Кроме того, маркетинг сыграл свою роль: покупателю внушают, что кроссовер — это идеальный выбор. Но за эффектным кузовом и высоким дорожным просветом могут скрываться очевидные и не очень приятные компромиссы.

Что не так с кроссоверами

Во-первых, цена. За аналогичную комплектацию вы переплатите сотни тысяч рублей по сравнению с седаном. А если машина берётся в кредит, сумма переплаты за пять лет становится ещё более ощутимой. Зачастую кроссовер обходится на 500-800 тысяч рублей дороже, не предлагая при этом принципиального выигрыша в техническом плане.

Во-вторых, устойчивость на трассе. Из-за высокого центра тяжести кроссоверы хуже ведут себя в поворотах и на высоких скоростях, особенно при сильном боковом ветре. При экстренных манёврах машина склонна к раскачке, и управляемость становится менее предсказуемой. В то время как седан при той же подвеске и моторе будет ехать стабильнее и увереннее.

Ещё один минус — расход топлива. Кузов больше, масса выше, аэродинамика хуже — в результате даже маломощный двигатель "ест" бензин активнее. Да, многие кроссоверы обещают экономичность, но на практике в городе это выходит боком: пробки, светофоры и частые разгоны ведут к значительному расходу.

Погрузка и эргономика: не всегда удобно

Несмотря на заявленную универсальность, багажники кроссоверов нередко проигрывают седанам по удобству размещения грузов. Высокая погрузочная высота, ступеньки, пластиковые обшивки, ограниченные углы открытия — всё это делает эксплуатацию менее комфортной. Особенно это чувствуется при частой перевозке крупногабаритных вещей.

Также стоит учитывать более грубую работу подвески. Чтобы справляться с дополнительной массой и "высотой", кроссоверам часто ставят более жёсткие амортизаторы. В результате на плохих дорогах езда становится менее комфортной, особенно на заднем ряду.

А как же преимущества

Безусловно, у кроссоверов есть свои плюсы: повышенная посадка даёт лучший обзор, клиренс помогает справляться с бордюрами, а современный дизайн привлекает внимание. Но важно понимать, за что именно вы платите. Многие водители покупают кроссовер, а потом начинают скучать по плавности хода, манёвренности и экономичности седана. Поэтому перед покупкой стоит задать себе простой вопрос: вам действительно нужен именно кроссовер, или вы просто следуете моде?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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