В темноте всё иначе: это нужно обязательно сделать перед ночным маршрутом

Ночная дорога — это всегда дополнительный стресс для водителя. Даже если вы привыкли к управлению автомобилем в тёмное время суток, длительная ночная поездка потребует больше внимания и физической выносливости. А если такой опыт редкость — подготовиться нужно особенно тщательно.
Ночью видимость снижается, реакция замедляется, а риск столкновения с уставшими или агрессивными водителями возрастает. В темноте дорога кажется длиннее, знаки и повороты воспринимаются иначе. Освещение чужих фар может раздражать и утомлять глаза, особенно если стекло в салоне не идеально чистое. Поэтому важно устранить все мелочи, которые могут повлиять на концентрацию.
Перед выездом необходимо выполнить два простых, но крайне важных действия. Именно про них водители часто забывают, а потом сталкиваются с неудобствами и рисками в пути.
Светотехника — это ваша основная опора ночью. Проверьте, работают ли ближний и дальний свет, не перегорели ли лампы. Обратите внимание на исправность поворотников, стоп-сигналов и подсветки номерного знака. Все огни должны светить ярко и без мерцаний. Грязные или запотевшие фары тоже снижают эффективность освещения, поэтому при необходимости их лучше протереть или заменить.
Малозаметные разводы или пятна на лобовом стекле могут превратиться в настоящую помеху, когда навстречу начнут слепить фары других автомобилей. Свет будет преломляться через грязь, рассыпаясь на блики и ухудшая видимость. Даже если в светлое время суток вы почти не замечаете мелкие загрязнения, ночью они становятся критичными. Не забудьте и про внутреннюю сторону стекла — там тоже может скапливаться пыль и жирные следы.
Если предстоит длительный путь в темноте, особенно важно выспаться заранее. Хороший отдых перед ночной дорогой снижает риск ошибок и аварий. Захватите с собой воду, термос с кофе или чаем, сделайте запасную остановку в маршруте для передышки. А главное — не пренебрегайте мелочами, которые в темноте могут стать причиной серьёзных последствий.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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