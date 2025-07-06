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В темноте всё иначе: это нужно обязательно сделать перед ночным маршрутом

Названы меры подготовки автомобиля к длительным поездкам в темноте
2:31
Авто

Ночная дорога — это всегда дополнительный стресс для водителя. Даже если вы привыкли к управлению автомобилем в тёмное время суток, длительная ночная поездка потребует больше внимания и физической выносливости. А если такой опыт редкость — подготовиться нужно особенно тщательно.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Почему ночная поездка — особый случай

Ночью видимость снижается, реакция замедляется, а риск столкновения с уставшими или агрессивными водителями возрастает. В темноте дорога кажется длиннее, знаки и повороты воспринимаются иначе. Освещение чужих фар может раздражать и утомлять глаза, особенно если стекло в салоне не идеально чистое. Поэтому важно устранить все мелочи, которые могут повлиять на концентрацию.

Что обязательно сделать перед поездкой

Перед выездом необходимо выполнить два простых, но крайне важных действия. Именно про них водители часто забывают, а потом сталкиваются с неудобствами и рисками в пути.

Проверьте фары и световые приборы

Светотехника — это ваша основная опора ночью. Проверьте, работают ли ближний и дальний свет, не перегорели ли лампы. Обратите внимание на исправность поворотников, стоп-сигналов и подсветки номерного знака. Все огни должны светить ярко и без мерцаний. Грязные или запотевшие фары тоже снижают эффективность освещения, поэтому при необходимости их лучше протереть или заменить.

Очистите лобовое стекло до блеска

Малозаметные разводы или пятна на лобовом стекле могут превратиться в настоящую помеху, когда навстречу начнут слепить фары других автомобилей. Свет будет преломляться через грязь, рассыпаясь на блики и ухудшая видимость. Даже если в светлое время суток вы почти не замечаете мелкие загрязнения, ночью они становятся критичными. Не забудьте и про внутреннюю сторону стекла — там тоже может скапливаться пыль и жирные следы.

Подумайте о своём состоянии

Если предстоит длительный путь в темноте, особенно важно выспаться заранее. Хороший отдых перед ночной дорогой снижает риск ошибок и аварий. Захватите с собой воду, термос с кофе или чаем, сделайте запасную остановку в маршруте для передышки. А главное — не пренебрегайте мелочами, которые в темноте могут стать причиной серьёзных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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