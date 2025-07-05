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Этот цитрус спасает в дороге: лимон в авто — лайфхак, о котором почти никто не знает

Патологоанатом рассказал, как спастись от укачивания в автомобиле
3:46
Авто

Казалось бы, лимон — обычный фрукт, который чаще всего лежит у нас на кухне. Но, как утверждает британский врач, патологоанатом Каран Рангараджан, лимон способен не только добавить вкус к чаю, но и спасти поездку от настоящего кошмара. Особенно если вы — один из тех, кто страдает от укачивания.

лимон
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лимон

Когда дорога превращается в испытание

Поездки на автомобиле, особенно по серпантинам или в жаркую погоду, часто сопровождаются головокружением, тошнотой и общим дискомфортом. Врачи называют это кинетозом — состоянием, вызванным нарушением восприятия движения. Его симптомы знакомы многим: мутнеет в глазах, подступает тошнота, голова кружится.

Согласно данным Национальной организации общественного здравоохранения, к укачиванию особенно восприимчивы дети в возрасте от 2 до 15 лет, беременные женщины, люди с мигренями, а также те, кто склонен к чувствительности вестибулярного аппарата.

Ситуация усугубляется, если пассажир пытается читать книгу, долго смотрит в телефон или не выспался. Но, как выясняется, справиться с проблемой можно без таблеток — и для этого достаточно иметь под рукой лимон.

Цитрусовый лайфхак от врача

"Если вы чувствуете тошноту, просто понюхайте лимон. Аромат лимона активирует обонятельную систему, которая связана с лимбической частью мозга — именно она отвечает за восприятие тошноты", — объясняет Каран.

По словам врача, цитрусовый аромат работает сразу по нескольким направлениям:

  • усиливает выработку слюны;

  • активизирует пищеварение и способствует опорожнению желудка;

  • отвлекает мозг, переключая внимание с неприятных ощущений на внешние стимулы.

Таким образом, вдыхание запаха лимона даёт мягкий и, главное, безопасный эффект облегчения без медикаментов.

Почему именно лимон

Лимон обладает ярким, свежим ароматом, который легко воспринимается обонянием. Кроме того, его можно быстро нарезать и использовать в любой момент — просто поднести к носу дольку или выжать немного сока на салфетку. Такой способ не требует специальной подготовки и доступен каждому, кто находится в пути.

Доктор подчёркивает: этот метод подходит не всем и не всегда работает на 100%, но он безопасен, прост и экономичен. Вместо лимона можно использовать эфирное масло мяты, апельсина или имбиря. Всё это — доступные альтернативы таблеткам от укачивания.

Что ещё поможет при укачивании

Организация общественного здравоохранения также рекомендует ряд мер, которые помогут снизить риск возникновения симптомов кинетоза:

  • Выбирайте стабильное место в транспорте: в автомобиле — на переднем сиденье, в самолёте — у крыла, на корабле — в центре.

  • Смотрите в окно и фиксируйте взгляд на горизонте.

  • Избегайте чтения и длительного просмотра телефона в пути.

  • Не ешьте слишком плотно перед дорогой, не употребляйте алкоголь и не курите.

  • Ароматерапия — мята, лаванда, имбирные леденцы или лимон также могут помочь.

  • Обратитесь к врачу, если укачивание повторяется часто — особенно для детей.

Маленький лимон — большое облегчение

Хранить в машине лимон или флакон с его эфирным маслом — простая мера, которая может реально изменить ваш опыт путешествия. Иногда капля аромата — это всё, что нужно, чтобы избежать головной боли, тошноты и раздражительности. А значит, и доехать до места спокойно и с удовольствием.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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