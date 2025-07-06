Маленькая стрелка на приборке, о которой знают не все водители

Как определить расположение бензобака по приборной панели авто

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На приборной панели автомобиля рядом с иконкой бензоколонки можно заметить маленькую стрелочку. Её легко упустить из виду, но именно она способна избавить водителя от неловких ситуаций на заправке. Этот простой элемент указывает, с какой стороны кузова находится лючок бензобака, и особенно выручает в тех случаях, когда вы садитесь за руль незнакомого автомобиля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель

Такой индикатор предусмотрен практически в каждом современном авто. Однако многие водители либо не знают об этом, либо не придают значения. А ведь стрелка помогает не только избежать путаницы, но и делает процесс заправки быстрее и комфортнее.

Что означает стрелка на приборной панели

Смысл стрелки предельно прост: она указывает сторону расположения горловины бензобака. Если она направлена влево — лючок находится с левой стороны машины, если вправо — с правой. Всё интуитивно понятно, но крайне полезно.

Это особенно актуально в случаях, когда водитель управляет машиной впервые. Каршеринг, арендованные автомобили, замена авто на СТО или просто новая покупка — во всех этих ситуациях заезд на АЗС может вызвать замешательство. Вместо догадок достаточно один раз взглянуть на панель приборов.

Зачем обращать внимание на стрелку

Многие автолюбители не задумываются о направлении стрелки и на автомате подъезжают к колонке "привычной" стороной. Если угадали — хорошо. Если нет — приходится разворачиваться, тянуть топливный шланг через кузов или искать свободную колонку, что отнимает время и создаёт неудобства для других.

Зная, где расположен бензобак, водитель быстрее ориентируется, особенно в час пик на заправках. Стрелка позволяет не терять лишние минуты, избежать спешки и держать ситуацию под контролем.

Небольшой совет для водителей

Если вы пока не знаете, с какой стороны у вашей машины бензобак, обратите внимание на указатель уровня топлива. Стрелка рядом с иконкой бензоколонки подскажет нужную сторону. А если вы часто пересаживаетесь с машины на машину — заведите привычку смотреть на этот элемент сразу при посадке. Такая мелочь может превратиться в полезный автоматизм и избавит вас от путаницы, особенно в холодную погоду или при плотном трафике.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

