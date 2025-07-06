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Водительская азбука: негласные сигналы на дороге, которые должен знать каждый

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2:26
Авто

На дороге не всегда можно объясниться словами — но и не всегда это нужно. У опытных автомобилистов давно существует собственный "язык" сигналов, понятный без перевода. Иногда он помогает избежать аварии, предупредить об опасности, а иногда — просто выразить уважение и благодарность. Разбираемся, какие условные знаки нужно знать каждому водителю.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Световой сигнал — не просто мигание

Если встречная машина моргнула дальним светом дважды — впереди не всё спокойно. Это может быть пост дорожной службы, ремонт, авария или опасный участок. Ответная благодарность — лёгкое поднятие ладони или короткое моргание в ответ.

Когда вам один раз моргнули дальним при разъезде на узкой дороге или перекрёстке — это предложение проехать первым. Вежливость на дороге ценится не меньше, чем соблюдение ПДД.

Поворотник как средство общения

Фуры и другие крупные автомобили нередко подсказывают, когда можно безопасно их обогнать. Левый поворотник — не лезь, встречка занята. Правый — дорога свободна. Главное — убедиться, что водитель грузовика действительно показывает сигнал вам, а не готовится к повороту или перестроению.

Жесты, на которые стоит реагировать

Если водитель соседнего автомобиля показывает рукой на обочину или ваши колёса — не игнорируйте. Возможно, у вашей машины спущено колесо, болтается крышка багажника или отвалилась защита. Остановитесь и проверьте — это может спасти вас от серьёзной поломки или аварии.

Звуковые сигналы: когда и как

Один короткий гудок — знак уважения, благодарности или способ ненавязчиво привлечь внимание. Например, если кто-то задумался на зелёный свет или оставил фары включёнными. Несколько коротких сигналов — явное раздражение. А вот длинный гудок — почти крик, который используют, чтобы предупредить об опасности или выразить недовольство откровенно грубым поведением.

Всё просто — если знаешь

Такие негласные сигналы не прописаны в правилах, но они работают на безопасность и взаимопонимание. Зная их и используя, вы делаете дороги чуточку дружелюбнее. А иногда — спасаете чужую машину, нервы и даже жизнь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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