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Симптомы за рулём, которые могут стоить слишком дорого — лучше остановиться

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2:17
Авто

Даже самая короткая поездка за рулём может стать опасной, если водитель чувствует недомогание. Лёгкая слабость, головная боль или внезапное головокружение способны резко снизить концентрацию и реакцию, а значит, увеличить риск ДТП. Чтобы не подвергать опасности себя и других, лучше вовремя остановиться и дать себе передышку.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

При каких симптомах нельзя продолжать движение

Иногда организм подаёт чёткие сигналы: водитель чувствует усталость, ему становится сложно сосредоточиться, появляется тяжесть в голове или ощущение разбалансировки. Такие состояния особенно опасны, если они застали в дороге. В этом случае нужно немедленно остановиться — при первой же возможности.

Один из самых опасных признаков — внезапное головокружение. Оно способно в буквальном смысле выбить человека из реальности, даже если длится всего несколько секунд. Если его проигнорировать, последствия могут быть необратимыми. То же касается и резкого снижения остроты зрения, затуманивания сознания, тянущей боли в груди или необъяснимой потери сил.

Лекарства и вождение: важная проверка перед поездкой

Особую осторожность следует проявлять при приёме любых медикаментов. Некоторые таблетки могут вызывать сонливость, замедление реакции, расфокусировку зрения — даже если они кажутся безобидными. Именно поэтому перед поездкой стоит обязательно читать инструкцию. Если там указано, что препарат влияет на управление транспортным средством, от вождения в этот день лучше отказаться.

Даже привычные средства от простуды могут быть коварными. А если лекарства принимаются на постоянной основе, важно обсудить их влияние на вождение с лечащим врачом.

Безопасность — это не только правила, но и самочувствие

Водитель должен не только соблюдать ПДД, но и быть физически и психоэмоционально готовым к поездке. Без этого даже самая безопасная машина не спасёт в критической ситуации. Потому что здоровье — это первый элемент безопасного вождения. И если организм подаёт сигнал "стоп" — его нужно услышать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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