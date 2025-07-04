Угнать за 60 секунд: новый способ угона пугает даже полицию — технологии делают авто беззащитными

Современные угоны: как бесключевые системы делают автомобили уязвимыми

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Кража автомобилей сегодня — это не про взлом замков или разбитые окна. Это высокотехнологичный процесс, в котором преступники действуют слаженно, бесшумно и порой даже быстрее, чем сам владелец машины успеет налить себе кофе на заправке. И, как ни парадоксально, чем современнее автомобиль — тем проще его украсть. Особенно если он оснащён системой бесключевого доступа и запуска двигателя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Новая схема угона: как это работает

Сценарий, описанный МВД Испании, звучит как сцена из шпионского фильма, но, увы, это реальность. Преступные группировки путешествуют по европейским автострадам, останавливаясь на стоянках и заправках в поисках автомобилей, представляющих интерес. Как правило, это новые модели, часто на иностранных номерах — они особенно привлекательны для дальнейшей перепродажи или переброски за границу.

Один из членов группы следит за владельцем машины, который временно покинул салон — зашёл в магазин, в туалет или кафе. Злоумышленники выбирают момент, когда человек находится на расстоянии, но ещё в пределах досягаемости сигнала его ключа.

Остальная часть группы действует быстро. Они используют оборудование, позволяющее перехватить сигнал, исходящий от брелока. Это может быть антенна-ретранслятор, которая усиливает сигнал и передаёт его дальше — прямо на специальный приёмник, находящийся у напарника, стоящего у автомобиля. Машина воспринимает сигнал как "свой" и открывается. В этот момент авто просто уезжает — и владелец не сразу понимает, что произошло.

Почему эта схема работает

Ключевая уязвимость заключается в самой идее бесключевого доступа. Брелок постоянно посылает слабый сигнал — чтобы "общаться" с машиной. Это удобно: не нужно доставать ключ, просто подойти — и двери сами откроются. Но именно этот сигнал можно перехватить, особенно если владелец не подозревает, что рядом работают воры с нужным оборудованием.

Кроме того, современные автоугонщики используют глушилки — устройства, блокирующие передачу сигнала от брелока к автомобилю. То есть водитель, уходя от машины, нажимает кнопку закрытия, но двери остаются открытыми, потому что сигнал был заблокирован. Владелец не всегда проверяет, действительно ли машина заперта, особенно если верит в надёжность технологии.

Кто становится мишенью

По данным европейских правоохранительных органов, чаще всего мишенью становятся путешественники и туристы. Особенно в зоне риска — водители на арендованных автомобилях, которые не знакомы с тонкостями конкретной модели и реже проверяют замки вручную. Воры действуют быстро и почти незаметно, а кража происходит за считанные минуты.

Также жертвами часто становятся владельцы дорогих моделей — таких как Mercedes, BMW, Audi и Volvo, особенно с системой Keyless Go. Именно такие автомобили чаще всего фигурируют в статистике угонов с применением ретрансляторов сигнала.

Что можно сделать

Несмотря на технологический характер угрозы, существуют вполне простые меры предосторожности, которые помогут избежать кражи:

Используйте защитный чехол для брелока , блокирующий сигнал. Он стоит недорого и может быть решающим фактором.

Всегда проверяйте, закрыта ли машина , даже если уверены, что нажали кнопку. Лучше потратить секунду, чем потерять автомобиль.

Паркуйтесь в людных местах с видеонаблюдением. Это усложняет задачу угонщикам.

Устанавливайте дополнительную защиту — например, механические блокираторы руля или педалей, а также системы GPS-слежения.

Будьте особенно внимательны в поездках по Европе, особенно на трассах и вблизи туристических зон. Именно там чаще всего фиксируются подобные кражи.

Воры становятся умнее — но вы тоже можете быть на шаг впереди

Автомобили становятся "умными", но это делает их уязвимыми. Технологии, созданные для удобства, могут сыграть злую шутку, если преступники используют их против вас. Понимание схемы работы таких краж — уже первый шаг к защите. Остальное — дело внимательности и простой привычки перепроверять, действительно ли ваша машина закрыта и защищена.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

