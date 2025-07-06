Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Анна Семенович преодолела финансовые трудности: секрет её успеха
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Тихая угроза: что делать, если вашу собаку укусили — пошаговый алгоритм
Руккинг: как обычная ходьба с дополнительным весом помогает укрепить здоровье и мышцы
Компот из вишни с мятой: инструкция по заготовке на 8 порций
ГАИ рекомендовала изучать инструкции лекарств перед поездкой за рулем
Ошибки в стиле, которые старят: 8 женских привычек и советы по замене
Нефтяные компании теряют миллиарды: кто оказался в минусе
5 простых шагов, чтобы одежда жила дольше при стирке

Забудьте про ароматизаторы: один способ сделает воздух в авто идеальным

Автомобилистам рассказали, как создать запах в салоне с помощью масла
2:35
Авто

Приятный запах в салоне автомобиля — это не просто мелочь, а важная деталь, которая напрямую влияет на комфорт в поездке. Особенно это важно для тех, кто проводит в машине много времени — например, таксистов. Но вместо банальных и часто резких ароматизаторов в виде ёлок, можно воспользоваться более изящным и действенным способом.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Секрет в системе вентиляции

Вместо того чтобы вешать на зеркало очередную ароматическую игрушку, стоит обратить внимание на воздушную систему авто. А именно — на фильтр салонного кондиционера. Он играет ключевую роль в движении воздуха внутри автомобиля, а значит, может стать отличной площадкой для натурального ароматизатора.

Всё, что нужно — это аккуратно достать салонный фильтр, капнуть на него 3-4 капли эфирного масла и вернуть его обратно. После этого достаточно включить рециркуляцию воздуха — и аромат начнёт мягко распространяться по всему салону.

Как правильно выбрать масло

Главное правило — никакой синтетики. Только натуральные масла с чистым составом. Они не только создают атмосферу уюта, но и не вызывают головной боли при длительной поездке. Популярные варианты: лаванда, бергамот, лимон, хвойные и цитрусовые миксы. Важно не переборщить: слишком резкий запах будет не просто неприятен, а утомителен и даже раздражающ для пассажиров.

Также желательно не использовать "сладкие" или приторные ароматы — они быстро утомляют. Лучше выбирать свежие, лёгкие ноты, которые будут едва ощутимы, но приятны на протяжении всей поездки.

Установка: быстро и просто

Салонный фильтр чаще всего расположен за бардачком — достаточно открутить одну крышку или просто снять крепление. Перед тем как наносить масло, проверьте состояние самого фильтра: если он загрязнён, лучше сначала заменить его. Затем нанесите ароматические капли — равномерно и строго в небольшом количестве. Этого хватит на несколько дней, а в закрытом салоне аромат сохранится особенно долго.

Экономно, просто и эффективно

Такой способ не только лучше для здоровья, но и заметно дешевле, чем покупка брендированных ароматизаторов. Кроме того, он позволяет самому контролировать насыщенность и характер запаха. В итоге вы получаете свежий, индивидуальный и ненавязчивый аромат без лишней химии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Домашние животные
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Как Анна Семенович преодолела финансовые трудности: секрет её успеха
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Тихая угроза: что делать, если вашу собаку укусили — пошаговый алгоритм
Руккинг: как обычная ходьба с дополнительным весом помогает укрепить здоровье и мышцы
Компот из вишни с мятой: инструкция по заготовке на 8 порций
ГАИ рекомендовала изучать инструкции лекарств перед поездкой за рулем
Ошибки в стиле, которые старят: 8 женских привычек и советы по замене
Нефтяные компании теряют миллиарды: кто оказался в минусе
5 простых шагов, чтобы одежда жила дольше при стирке
Прощание со сценой: как Оззи Осборн завершил карьеру в родном Бирмингеме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.