Выбираете АИ-95 вместо АИ-92: вы удивитесь, почему это бесполезно

Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95

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Многие автовладельцы ошибочно считают, что более дорогое топливо автоматически улучшает работу двигателя. На практике это не так. Если производитель рекомендует использовать бензин с октановым числом 92, то заправка 95-м может быть как минимум бесполезной, а иногда — даже вредной для двигателя и кошелька.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Октановое число и современные двигатели

Современные силовые установки оснащаются системами управления с функцией октан-коррекции. Это означает, что двигатель способен адаптироваться под характеристики топлива в разумных пределах. Однако такая адаптация не превращает мотор в спортивный агрегат — алгоритмы просто уменьшают риск детонации, если топливо хуже, чем нужно, и не "улучшают" его работу, если оно "лучше".

Использование АИ-95 вместо рекомендованного АИ-92 не даёт прироста мощности или экономии топлива. Наоборот, может произойти снижение эффективности из-за некорректного воспламенения смеси. Система управления двигателем будет просто "подстраиваться" под непривычные характеристики, не давая ощутимой пользы.

Почему не будет выгоды

Раньше, в конце 90-х и начале 2000-х годов, увеличение октанового числа действительно сопровождалось использованием более качественных присадок. Иногда это давало небольшой прирост мощности или снижало расход топлива. Но сейчас технологии другие. Присадки стали безопаснее, стандарты — строже, а эффективность между марками топлива сглажена. Бензин АИ-95 сегодня — не "супертопливо", а просто топливо с другим предназначением.

Иными словами, если ваш мотор разработан под 92-й бензин, он рассчитан на определённую скорость сгорания смеси, на характер и темп воспламенения. Заливка 95-го топлива может изменить эти параметры, а управление двигателем будет компенсировать различия, а не использовать их во благо.

Можно ли навредить мотору

Моментального вреда не будет, если время от времени заправляться "высоким" октановым числом. Но при постоянной езде на 95-м у двигателя, рассчитанного на 92-й, могут появиться нюансы. Например, смещение угла зажигания, ухудшение динамики, снижение экономичности. В долгосрочной перспективе это не критично, но и пользы — никакой.

А вот кошелёк точно страдает: вы переплачиваете за топливо, которое не даёт вам никакой ощутимой выгоды. Суммарно за год может набежать сумма, на которую можно провести полноценное техобслуживание или заменить фильтры и масло.

Слушайте производителя

Производитель знает, как работает ваш двигатель, и именно на этом основании даёт рекомендации. АИ-92 — это не компромисс, а оптимальный вариант для большинства моторов. Используйте его, если он указан в инструкции. Нет нужды искать "лучше" там, где всё уже рассчитано.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

