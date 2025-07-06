Маленькое движение, большие последствия: проверьте, как вы выходите из авто

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Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
2:12
Авто

Многие водители выходят из машины машинально, не задумываясь, какую руку используют при открывании двери. Но именно в этом простом действии кроется важный элемент безопасности — как для вашего автомобиля, так и для других участников движения.

Мужчина открывает дверь машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина открывает дверь машины

Почему левая рука — не лучший выбор

Обычно, припарковавшись, водитель тянется к двери левой рукой — ведь это удобно и кажется естественным. Однако при таком движении дверь распахивается резко и широко. А если вы находитесь рядом с другим авто, столбом или стеной, велика вероятность задеть что-то и повредить лакокрасочное покрытие как своей, так и чужой машины.

Более того, при использовании левой руки обзор пространства сзади и сбоку остаётся ограниченным. Особенно это опасно, если рядом может двигаться велосипедист или самокатчик.

Правильная техника выхода

Открывать водительскую дверь стоит именно правой рукой. Это не просто этикет — это безопасная привычка. При таком движении корпус водителя разворачивается вправо, а значит — появляется возможность лучше осмотреть пространство позади. Это снижает риск случайного удара двери о велосипедиста или приближающийся транспорт.

То же правило действует и для пассажиров: сидящий рядом с водителем должен использовать левую руку. Это создаёт естественный разворот корпуса и даёт шанс взглянуть назад перед тем, как открыть дверь.

А как быть в праворульной машине

Если автомобиль праворульный — всё наоборот. Водитель в этом случае должен пользоваться левой рукой, а передний пассажир — правой. Принцип остаётся тем же: та рука, которая дальше от двери, формирует безопасную траекторию движения корпуса и позволяет контролировать ситуацию.

Делайте привычные действия осознанно

Такая мелочь, как выбор руки при выходе из машины, может предотвратить аварийные ситуации и сэкономить деньги на ремонте. Вырабатывая простые, но осознанные привычки, водитель повышает уровень безопасности не только для себя, но и для окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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