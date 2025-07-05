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Маленький ящик — большая помощь: это нужно обязательно держать в бардачке

Водителям напомнили о полезных предметах, которые стоит держать в бардачке
2:46
Авто

Бардачок в автомобиле часто превращается в кладовку: квитанции, старые чеки, рекламные буклеты, салфетки, пустые упаковки и даже забытые батарейки. Всё это годами лежит без пользы, занимая место. Но на деле это пространство можно использовать куда эффективнее.

Volkswagen салон
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen салон

Важно понимать: условия хранения в бардачке далеки от идеальных. Здесь бывают перепады температур, высокая влажность, а значит — большинство бумаг и вещей, не предназначенных для автомобиля, со временем портятся. Вместо этого бардачок стоит превратить в мини-набор первой автопомощи — компактный, но функциональный. Ниже — четыре вещи, которые обязательно должны там лежать.

Изолента — мини-ремонт на скорую руку

Автомобильная изолента — незаменимая мелочь, особенно в дороге. От неё может зависеть работоспособность машины, если возникнут проблемы с проводкой или мелкие поломки элементов салона. Ею можно зафиксировать болтающийся провод, временно изолировать контакт, даже зафиксировать треснувшую деталь, пока не доедете до сервиса. Главное — выбрать качественную, автомобильную изоленту, а не строительную.

Зарядное устройство для смартфона — связь в любой ситуации

Разряженный телефон в дороге — уже стресс. А если выдалась долгая поездка или возникла непредвиденная остановка вдалеке от цивилизации, то без возможности связи ситуация становится ещё тревожнее. Зарядник — особенно универсальный кабель с переходниками или провод с выходом под прикуриватель — должен быть всегда под рукой. Пусть лучше не пригодится, чем в самый неподходящий момент остаться без связи.

Фонарик — освещение без лишних хлопот

Даже если в машине работает свет, иногда намного удобнее воспользоваться небольшим карманным фонарём. Например, при осмотре двигателя в темноте, поиске упавшей мелочи или замене колеса. Смартфон, конечно, можно использовать, но он быстро разряжается и не всегда удобен. Маленький, но яркий фонарик с заряженными батарейками — это полезная альтернатива, которая в критической ситуации реально выручит.

Ручка — универсальный помощник в дороге

Не так часто возникает потребность что-то записать, но если она появляется — ручка становится спасением. Оформить протокол ДТП, записать контакты, схему или данные — всё это проще сделать на бумаге. Электроника не всегда доступна, особенно если телефон разряжен. А обычная ручка занимает минимум места, не требует зарядки и готова к использованию в любую минуту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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