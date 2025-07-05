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Старые ошибки новичков: как не стать изгоем на дороге

Названы три манёвра за рулём, которые раздражают водителей
3:38
Авто

Есть привычки за рулём, которые моментально делают водителя врагом всех окружающих. Иногда они кажутся безобидными или даже "умными". Но по факту — нарушают ПДД, провоцируют агрессию и создают аварийные ситуации. Особенно часто подобные манёвры практикуют новички или те, кто считает, что правила написаны для других.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Ниже — самые раздражающие действия на дороге, от которых стоит отказаться каждому, кто хочет ездить безопасно и уважительно.

Обгон по обочине: агрессия и нарушение

Пробки в крупных городах — дело привычное. Но это не повод устраивать гонки по обочине. Некоторые водители, решив "срезать", заезжают на обочину, газон или даже тротуар, игнорируя правила и безопасность.

Такая езда не просто раздражает остальных. Это прямое нарушение ПДД и повод для штрафа. Кроме того, водители, решившие воспользоваться "альтернативной полосой", создают опасность для пешеходов, велосипедистов и тех, кто вынужденно оказался на обочине (например, из-за поломки).

Несоблюдение дистанции: игра в миллиметры

Будь то движение в потоке или стоянка — дистанция нужна всегда. Особенно это касается пробок и остановок на светофоре. Некоторые водители намеренно "прилипают" к бамперу впереди идущей машины. Вроде бы, чтобы не упустить момент движения. На деле — создают нервозность и риск "поцелуя" даже при минимальной ошибке.

На парковке такая привычка тоже опасна: при открытии дверей легко повредить чужой автомобиль. И это не говоря о том, как раздражает водителей, когда к их машине подъезжают слишком близко.

Незначительное превышение скорости: на грани фола

Многие знают: штраф приходит при превышении скорости на 20 км/ч и больше. Что делают некоторые "хитрые" водители? Увеличивают скорость на 18-19 км/ч, считая, что таким образом можно и ехать быстрее, и не попасться.

Формально они в рамках закона. Но по факту — нарушают саму суть скоростного режима. Ведь лимиты скорости устанавливаются не просто так: они рассчитаны под инфраструктуру, плотность движения и пешеходную активность. А если превышение происходит в плохую погоду или вблизи пешеходного перехода, даже 10 км/ч могут сыграть роковую роль.

Неожиданные торможения и резкие манёвры

Резкое торможение без причины, внезапное перестроение без поворотника, проезд перекрёстка по диагонали — всё это приводит в ярость даже самых спокойных водителей. Такие манёвры создают эффект неожиданности, заставляют резко реагировать, что опасно при любом трафике.

Добавим сюда ещё и привычку "вклиниваться" в последний момент, особенно при слиянии с другим потоком. Всё это нарушает логику движения, создаёт пробки и аварийные ситуации.

Как не быть раздражающим водителем

Главный совет — соблюдать ПДД не только из страха штрафов, а из уважения к себе и другим. Не стоит искать "умные" обходные пути, нарушающие правила. Такие привычки не экономят время, а скорее провоцируют конфликт или даже ДТП.

Уважительное поведение на дороге, аккуратность и предсказуемость — это то, что ценится всеми участниками движения. Именно они делают вас хорошим водителем, а дорогу — безопасной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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