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Салон как новый: один трюк — и ни пылинки в салоне

Новый способ ухода за рулём: слайм поможет очистить салон автомобиля от пыли
2:26
Авто

Даже в ухоженном автомобиле руль быстро теряет вид: накапливает пыль, въедается жир от рук, липнет грязь. Ежедневный контакт с поверхностью делает его самой загрязняемой частью салона. Протереть влажной тряпкой, конечно, можно — но эффект короткий. К тому же не всегда под рукой есть вода или средство для ухода за салоном.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Оказывается, есть гораздо более простой и даже весёлый способ вернуть рулю чистоту и аккуратный вид — с помощью самой обычной игрушки.

Чем поможет обычный слайм

Да-да, тот самый "лизун" из детских магазинов. Его упругая тянущаяся структура способна проникать в самые мелкие неровности, откуда тряпка не извлечёт пыль. Всё, что нужно: немного растянуть слайм и плотно прижать к поверхности руля. Подождите несколько секунд, аккуратно снимите массу — и поверхность становится чистой.

Игрушка собирает пыль, мелкий мусор и даже въевшийся жир, при этом не повреждая отделку и не оставляя следов. Особенно хорошо работает на кожаных и пластиковых рулях.

Где ещё работает этот метод

Слайм отлично справляется не только с рулём, но и с труднодоступными местами в салоне:

  • вентиляционные решётки;
  • стыки между панелями;
  • кнопки на центральной консоли;
  • подстаканники;
  • карманы дверей.

Главное — использовать свежую массу, а после нескольких чисток её стоит заменить на новую, чтобы не размазывать собравшуюся грязь обратно по салону.

Почему это лучше, чем привычные методы

В отличие от влажных салфеток или универсальных чистящих средств, слайм не требует жидкости. Это делает его незаменимым в дороге или при быстрой уборке. Он не портит кожу, не требует дополнительных средств и не пачкает руки.

Плюс — он не оставляет разводов, как это иногда происходит с тряпками. Всё, что нужно, — просто прижать, снять и выбросить.

Небольшой лайфхак на каждый день

Такой "помощник" может лежать в бардачке или кармане двери. И когда руль вдруг станет липким или запылённым — достаём слайм, пару движений, и чистота восстановлена. Просто, быстро, удобно. Особенно выручает летом, когда руки чаще становятся влажными, а поверхность руля быстрее загрязняется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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