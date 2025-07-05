До 120 тысяч — тишина, потом сюрпризы: как ведёт себя мотор Jolion

Салон, проводка и амортизаторы: жалобы на Haval Jolion

3:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В среднем, Jolion в России живёт активно: 30-40 тысяч км в год, иногда даже больше. Это выше среднего и означает одно — машину почти не щадили. Особенно это касается такси и владельцев, ездящих на дачу каждый день. Большинство "Джолионов" в опросе имели возраст 3-4 года и пробег около 120 000 км.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

1. Двигатель: держится уверенно до 120 000 км

Главный плюс Jolion — мотор. Никто из опрошенных не пожаловался на двигатель. Работает стабильно, почти без нареканий. Разве что кондиционер требует внимания — частенько нужно доливать фреон или менять трубки: вибрации дают о себе знать, штуцеры сдаются.

2. Подвеска: городской асфальт ей по нраву, а ямы — не очень

До 60-70 тысяч км всё выглядит прилично. Амортизаторы, резинки стабилизаторов и рычагов работают исправно. Но если дорога — не сплошной асфальт, а лоскутное одеяло из ям, проблема приходит быстрее: меняют стойки, резинки, начинают жаловаться на заднюю торсионную балку и работу стабилизатора.

Отдельная история — жёсткие амортизаторы. Они не становятся мягче даже со временем. Крепления держатся до 100 тысяч, но риск поломок ближе к следующему "круглому" пробегу растёт.

3. Трансмиссия: работает, если не забыли её настроить

Вот тут всё не так просто. В первые 15 000 км крайне важно провести синхронизацию трансмиссии с мотором. Половина машин с завода выходит с "сырыми" настройками. Если этого не сделать — уже к 50 000 км ждите визита в сервис. И такие случаи действительно были.

4. Электрика и кузов: мелкие беды и выживание с плёнкой

Серьёзных бед с электрикой нет, но проводка — слабое место. Изоляция часто протирается, особенно в местах подключения датчиков. До медной жилы — рукой подать.

Кузов живёт достойно. Коррозии почти нет, сколы редки. Секрет в том, что владельцы не ленятся — обрабатывают днище, клеят антигравийную плёнку. Особенно в такси.

5. Салон: быстро теряет товарный вид

Уже через полгода сиденья выглядят уставшими. Появляются пятна, загрязнения, которые сложно отмыть даже в химчистке. Многие сразу надевают чехлы — и правильно делают.

Пластик в салоне живёт дольше. Руль начинает терять покрытие на 2-3 году эксплуатации. Но если пользоваться автохимией — ситуация спасаема.

Что дальше: продаём, пока покупают

Интересно, что большинство владельцев Jolion из опроса уже планируют продать свои машины в ближайшие 3-4 месяца. Причины называются разные: тесноват салон, подустаревший дизайн. Но на деле — никто не верит, что машина протянет до 250 000 км без серьёзных вложений.

На вторичке спрос есть, но ожидания — скромные.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.



