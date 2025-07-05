Выглядит как Porsche, едет как телега: китайские кроссоверы, о которых потом жалеют

Эксперты назвали 7 кроссоверов с серьёзными недостатками

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Казалось бы, кроссоверы — универсальные любимцы публики. Внедорожный вид, комфорт в городе, вместительность. Но за эффектной внешностью иногда скрываются копии, недоработки и технические просчёты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ford Focus

Клон вместо оригинала: JMC Landwind X7

Китайский паркетник X7 с первого взгляда напоминает Range Rover Evoque. Но это — не вдохновение, а откровенное копирование. Машина появилась 10 лет назад и взбудоражила рынок настолько, что англичане подали в суд. Ответом стал редизайн 2017 года.

Под капотом — 2-литровый турбомотор от Mitsubishi, 190 л. с., коробка — либо "механика", либо 8-ступенчатый автомат. Несмотря на неплохую комплектацию и наличие систем безопасности, X7 остался исключительно на внутреннем рынке КНР. И, пожалуй, к лучшему.

Вроде "Форд", а по факту — нет: Ford EcoSport

Этот компактный кроссовер собирали в России, даже учитывая местные климатические особенности. Но всё это не спасло его от провала.

EcoSport оказался чересчур жёстким, дорогим, с тесным салоном и противоречивым дизайном. Установка 7-ступенчатого "робота" вызвала волну недовольства. Даже наличие полного привода и двух моторов (1.6 и 2.0 л) не убедило покупателей. На фоне конкурентов — слишком много компромиссов.

Дешевле Porsche — но это не плюс: Zotye SR8

Zotye SR8 — ещё один китаец, решивший сыграть на знакомом облике. Он выглядит почти как Porsche Macan, но, увы, это всё, чем он может похвастаться.

Технически — 2-литровый турбомотор на 252 л. с., с АКПП или "механикой". Но внутри всё гораздо скромнее: дешёвые материалы, слабая проработка деталей и абсолютно иной уровень ощущений. Впрочем, цена соответствующая.

Модно, но бесполезно: Renault Kaptur

Российская сборка, модный дизайн, высокая цена. И при этом — сомнительная практичность. Покупатели предпочли "Дастер" или "Аркану", а "Каптюр" остался не у дел.

Мягкие сиденья, небольшой багажник и жалобы на вариатор — всё это привело к тому, что стильный облик не спас автомобиль от забвения. Внутренняя конкуренция оказалась беспощадной.

Британский стиль, российская грусть: Jaguar E-Pace

В теории — достойный кроссовер с динамикой, выбором моторов и узнаваемым дизайном. В реальности — дорогой, нераскрученный и невостребованный.

E-Pace быстро разгоняется, имеет бензиновую версию на 300 л. с. и дизельные модификации. Но в глазах покупателей проигрывает немцам — и по сервису, и по доверию к бренду. В России особого успеха не добился, несмотря на имя.

Копия "Бронко" и "Рэнглера": Great Wall Tank 300

Китайский "Танк" выглядит мощно: полный привод, блокировки, дизель и даже "танковый разворот". Но за ярким образом снова прячется копирование чужих решений и сборка на лицензионных компонентах.

Да, он неплохо оснащён. Но подлинного характера или оригинальности в нём нет. Машина слеплена по принципу "всё понемногу" — и это чувствуется.

Роскошь без надёжности: Mercedes-Benz GLS

Громкое имя и внушительные габариты не спасли GLS от попадания в этот список. В последней генерации (X167) владельцы стали массово жаловаться на подгонку деталей и электрику.

Немецкий флагман уступил позиции на других рынках — в том числе из-за конкурентов из BMW. И хотя в России GLS до сих пор покупают, его репутация уже не та.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

