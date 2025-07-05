Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка в Северной Африке: метеориты, которые могут быть с Меркурия
Почему 10 000 шагов — миф: рекомендации по ходьбе для здоровья
Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России: конфликт интересов
Простые лайфхаки для поддержания чистоты в ванной комнате
Блогер инсценировал собственную смерть в Италии из-за 50 долларов
Необычные цветы для сада: как привлечь пчёл и насладиться цветением
Пляжи Франции пошли по скользкому пути: гостей встречают не только волны
Идеальные условия для растений: контроль температуры и влажности в теплице
Сыворотка больше не даёт сияния? Возможно, вы просто забыли про эти 3 правила

Выглядит как Porsche, едет как телега: китайские кроссоверы, о которых потом жалеют

Эксперты назвали 7 кроссоверов с серьёзными недостатками
4:03
Авто

Казалось бы, кроссоверы — универсальные любимцы публики. Внедорожный вид, комфорт в городе, вместительность. Но за эффектной внешностью иногда скрываются копии, недоработки и технические просчёты.

Ford Focus
Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ford Focus

Клон вместо оригинала: JMC Landwind X7

Китайский паркетник X7 с первого взгляда напоминает Range Rover Evoque. Но это — не вдохновение, а откровенное копирование. Машина появилась 10 лет назад и взбудоражила рынок настолько, что англичане подали в суд. Ответом стал редизайн 2017 года.

Под капотом — 2-литровый турбомотор от Mitsubishi, 190 л. с., коробка — либо "механика", либо 8-ступенчатый автомат. Несмотря на неплохую комплектацию и наличие систем безопасности, X7 остался исключительно на внутреннем рынке КНР. И, пожалуй, к лучшему.

Вроде "Форд", а по факту — нет: Ford EcoSport

Этот компактный кроссовер собирали в России, даже учитывая местные климатические особенности. Но всё это не спасло его от провала.

EcoSport оказался чересчур жёстким, дорогим, с тесным салоном и противоречивым дизайном. Установка 7-ступенчатого "робота" вызвала волну недовольства. Даже наличие полного привода и двух моторов (1.6 и 2.0 л) не убедило покупателей. На фоне конкурентов — слишком много компромиссов.

Дешевле Porsche — но это не плюс: Zotye SR8

Zotye SR8 — ещё один китаец, решивший сыграть на знакомом облике. Он выглядит почти как Porsche Macan, но, увы, это всё, чем он может похвастаться.

Технически — 2-литровый турбомотор на 252 л. с., с АКПП или "механикой". Но внутри всё гораздо скромнее: дешёвые материалы, слабая проработка деталей и абсолютно иной уровень ощущений. Впрочем, цена соответствующая.

Модно, но бесполезно: Renault Kaptur

Российская сборка, модный дизайн, высокая цена. И при этом — сомнительная практичность. Покупатели предпочли "Дастер" или "Аркану", а "Каптюр" остался не у дел.

Мягкие сиденья, небольшой багажник и жалобы на вариатор — всё это привело к тому, что стильный облик не спас автомобиль от забвения. Внутренняя конкуренция оказалась беспощадной.

Британский стиль, российская грусть: Jaguar E-Pace

В теории — достойный кроссовер с динамикой, выбором моторов и узнаваемым дизайном. В реальности — дорогой, нераскрученный и невостребованный.

E-Pace быстро разгоняется, имеет бензиновую версию на 300 л. с. и дизельные модификации. Но в глазах покупателей проигрывает немцам — и по сервису, и по доверию к бренду. В России особого успеха не добился, несмотря на имя.

Копия "Бронко" и "Рэнглера": Great Wall Tank 300

Китайский "Танк" выглядит мощно: полный привод, блокировки, дизель и даже "танковый разворот". Но за ярким образом снова прячется копирование чужих решений и сборка на лицензионных компонентах.

Да, он неплохо оснащён. Но подлинного характера или оригинальности в нём нет. Машина слеплена по принципу "всё понемногу" — и это чувствуется.

Роскошь без надёжности: Mercedes-Benz GLS

Громкое имя и внушительные габариты не спасли GLS от попадания в этот список. В последней генерации (X167) владельцы стали массово жаловаться на подгонку деталей и электрику.

Немецкий флагман уступил позиции на других рынках — в том числе из-за конкурентов из BMW. И хотя в России GLS до сих пор покупают, его репутация уже не та.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Джефф Безос и Лорин Санчес: какой секрет скрывает их брачное соглашение
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Астрономы в шоке: чёрная дыра переела и устроила космический фейерверк
Мужчины с животиком больше нравятся женщинам, и вот почему
Почему стоит собирать лаванду в 9 утра? Ответ удивит!
Три цветовых сочетания, которые изменят ваш дом
Мини-пекарни в деревнях: секрет дешёвого хлеба раскрыт
Россияне продолжают покупать японские автомобили: названы 5 популярных моделей
Роботы помогут искать пропавших детей: вот как в России начали использовать ИИ
Вход свободный: что скрывает замок Ардело на Опальском побережье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.