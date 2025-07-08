Символы роскоши на обочине: как законы ОАЭ превращают Ferrari в пыльные памятники

Секреты пустынных дорог: закон о банкротстве и его влияние на автопарк Дубая

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В Дубае давно никого не удивляют Lamborghini, покрытые слоем песка, или Bentley, годами стоящие без движения у обочин. Эти автомобили стоимостью в миллионы рублей превращаются в молчаливые памятники чужим мечтам и краху. Но за этими кадрами — куда более глубокая история, чем просто каприз богатого владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ferrari 488 Pista

Банкротство — с билетом в один конец

В Объединённых Арабских Эмиратах законы устроены жёстко. Если крупные компании могут официально обанкротиться, то частные предприниматели и обычные граждане такой возможности лишены. Финансовый крах здесь — это не реструктуризация долгов, а уголовное преследование.

Если бизнесмен не в силах расплатиться с кредитами, его ждёт либо многотысячный штраф, либо реальное тюремное заключение. Неудивительно, что многие, оказавшись в такой ситуации, принимают единственно безопасное решение - уехать из страны, оставив всё: и бизнес, и апартаменты, и, конечно, роскошный автопарк.

Пик падений — после бума

Массовые случаи "автомобильных беглецов" начались в 2000-х годах, когда экономический взлёт Дубая сделал его магнитом для инвесторов. Город стремительно рос на фоне строительного бума и нефти, а кредиты раздавались почти всем. Но мировой кризис 2008 года нанёс удар по мечтам.

Многие компании обанкротились, доходы обнулились, а долги остались. Именно тогда улицы города впервые наполнились дорогими, но уже бесполезными автомобилями, ставшими символами несбывшихся надежд и безысходности.

Повреждён? Проще выкинуть

Ещё одна причина, почему на улицах можно встретить пыльные Ferrari и McLaren, — дорожные происшествия. Владелец может просто не захотеть связываться с ремонтом. Богатые дубайцы, включая наследников шейхов, предпочитают просто купить новую машину. Зачем тратить время на восстановление, если можно заказать новенькую суперкар — и забыть?

Некоторые автовладельцы даже оставляют ключи в замке зажигания и записки с извинениями, чтобы городские службы могли беспрепятственно эвакуировать авто. Но эвакуация происходит только если машина мешает движению или связана с расследованием. Остальные превращаются в экспонаты пустыни, безмолвно стоящие на солнцепёке месяцами и даже годами.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты - федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов

