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Ловушка для водителей: как ГОСТ превращает синюю линию в штрафной механизм

Секрет синих линий на улицах: платная парковка, о которой вы не знали
2:25
Авто

На улицах мегаполисов России всё чаще стали появляться непривычные синие линии. Незаметная на первый взгляд разметка вызывает путаницу даже у опытных водителей. Многие попросту не понимают её назначения и продолжают парковаться как обычно — до тех пор, пока не получают "письмо счастья" со штрафом.

Платная парковка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Платная парковка

Проблема в том, что синие линии изначально не были чётко прописаны в ПДД. Автомобилисты не получали официальных уведомлений, знаки о платной парковке в некоторых местах убрали, а разметка — осталась. Результат — неожиданное наказание за нарушение, о котором большинство даже не подозревало.

Что на самом деле означают синие линии

Эти линии обозначают зону платной парковки. Водители, которые бывали за границей, могли видеть подобную систему в Европе — там она давно считается нормой. В России же нововведение оказалось внезапным, вызвав массу вопросов и домыслов. Некоторые водители считают это способом пополнения бюджета, другие — поводом для нового вида штрафов.

Почему не стоит спорить с инспектором

Несмотря на отсутствие явных предупреждающих знаков в ряде случаев, сама разметка полностью соответствует государственным стандартам — ГОСТ Р51256-2018, действующему уже семь лет. А значит, с точки зрения закона, у инспекторов ГИБДД есть все основания для назначения штрафа.

Опасность невидимой разметки

В осенне-зимний период ситуация осложняется ещё больше. Грязь, снег и лужи скрывают синюю линию, делая её практически невидимой. И даже если водитель не заметил маркировку, ответственность всё равно ложится на него. Поэтому сотрудники ГИБДД советуют быть особенно внимательными при парковке в незнакомых местах — особенно в крупных городах.

Как не попасться на крючок

Чтобы избежать неприятностей:

  • Проверьте наличие линии — даже если нет привычного знака.

  • Пользуйтесь парковочными приложениями — они часто указывают, платное место или нет.

  • Будьте особенно осторожны в непогоду — разметка может быть скрыта.

Цена за невнимательность — не только деньги, но и баллы в водительской истории.

Уточнения

Парко́вка - технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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