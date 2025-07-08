Секреты безопасного вождения: 5 лайфхаков для быстрого устранения алкоголя из организма

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Сколько держится алкоголь в организме: удивительные факты
2:12
Авто

Праздничные застолья редко обходятся без алкоголя. Но если на следующий день вы планируете сесть за руль — важно знать: остаточный алкоголь в крови может стоить водительских прав.

Пьяный за рулём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пьяный за рулём

По закону, допустимая норма — не более 0,16 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. И даже если вы чувствуете себя бодро, превышение порога фиксируется прибором, а не самочувствием. За нарушение — лишение прав и штраф в 30 000 рублей.

Сколько держится алкоголь в организме

На выведение спиртного влияют масса тела, возраст, крепость и объём выпитого, а также общее состояние здоровья. В среднем организм полностью очищается от алкоголя за 12-24 часа. При этом стандартный бокал вина (150 мл) выводится около 3-5 часов, пиво (500 мл) — до 6 часов, а 100 мл крепкого алкоголя может оставаться в организме до 10 часов и дольше.

Как ускорить выведение алкоголя

Существует несколько способов снизить концентрацию этанола в крови:

  • Увеличьте потребление воды до и во время застолья.

  • Делайте акцент на белковой и жирной пище — она замедлит всасывание спиртного.

  • Не сочетайте алкоголь с курением — оно замедляет метаболизм.

  • После застолья примите контрастный душ, прогуляйтесь на воздухе.

  • Пейте минералку и употребляйте витамины группы B — они помогают печени.

Важно: никакие таблетки, кофе или "чудо-средства" не нейтрализуют алкоголь мгновенно. Они лишь создают ложное ощущение бодрости, но на концентрацию этанола не влияют.

Похмелье — не лучше

Даже если тест покажет "ноль", при похмелье ухудшаются реакция, внимание и координация. Это повышает риск аварии — и ответственности никто не снимет.

Оптимальный подход

Если накануне вы пили, дайте организму хотя бы сутки на восстановление. Воспользуйтесь такси или общественным транспортом. Безопасность и права важнее спешки.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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