Конкуренты для УАЗа: в Россию массово зашли пикапы с богатой базой и доступной ценой

Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели

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Если раньше выбор пикапа в России был делом нескольких брендов и одного-двух проверенных вариантов, то теперь всё иначе. За последние пару лет на рынок вышли китайские модели, которые не просто предлагают цену — они бросают вызов устоявшимся правилам.

Фото: zr.ru is licensed under Free More info пикап

Российская классика держит первую строчку

Пока отечественные новинки только обсуждаются, самым дешёвым пикапом остаётся проверенный УАЗ "Пикап". Стартовая цена — 1 805 000 рублей. Под капотом — бензиновый двигатель на 2,7 литра (150 л. с.), механика и полный привод. Надёжный и аскетичный, этот пикап для тех, кто выбирает функциональность без лишнего блеска.

Китай наступает — и предлагает больше

На втором месте — Ambertruck Work. Китайская платформа, дизельный 2,5-литровый двигатель на 128 л. с., полный привод и механика. Стоимость — 2 100 000 рублей.

За эти же деньги — JMC Vigus Work. Без пробега, дизель, механика, полный привод. В базе уже есть ABS, EBD, помощь при торможении, кондиционер, ПТФ и электростеклоподъёмники. И это — за 2,1 млн.

Премиум внутри, бюджет снаружи

Sollers ST6 обойдётся в 2 553 000 рублей, но мощность — 176 л. с., а оснащение богаче: бесключевой доступ, камера заднего вида, мультимедиа. Этот пикап делает ставку на комфорт.

Foton Tunland с автоматом и дизелем на 163 л. с. стоит 2 740 000 рублей. Он выигрывает дизайном и наличием автоматической коробки передач.

Дальше — дороже, но и интереснее

JAC T8 предлагает 177 л. с., 6-ступенчатую механику, полный привод и мультимедиа с 9-дюймовым экраном за 3 059 000 рублей. А JAC T8 Pro за 3 279 000 оснащён турбомотором на 204 л. с. и продвинутой электроникой.

Great Wall Poer King Kong начинается от 3 299 000 рублей. Здесь уже механика, полный привод, мультимедиа 10,25", подогрев кресел и кондиционер - и это всё в базе.

На той же отметке — Dongfeng DF6, построенный на платформе Nissan. А Great Wall Poer без приставки "King Kong" дороже — 3 549 000 рублей.

Что выбрать

Конкуренция очевидна: китайские бренды оттесняют привычные модели. Они предлагают больше за меньшие деньги: мощнее двигатели, богаче комплектации, современный дизайн.

Но и российский УАЗ сдавать позиции не собирается — его покупают те, кому нужна простота и уверенность в проходимости.

Уточнения

Пика́п - лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.

