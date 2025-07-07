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Штраф за невидимые дефекты: как инспекторы ГАИ выявляют неисправности без приборов

Законодательство на дороге: как инспекторы ГАИ ловят неопытных водителей на запах
2:48
Авто

С каждым днём инспекторы ГАИ всё активнее используют необычный подход к выявлению технических неисправностей. Теперь они буквально чуют, слышат и видят то, что раньше требовало сложной диагностики. И если раньше такие проверки проходили в специализированных пунктах, сегодня "осмотр на месте" может обернуться штрафом, даже если водитель и не подозревал о поломке.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Запах, звук, визуальный дефект: что ищут инспекторы без приборов

Даже без сканеров и диагностических станций опытные сотрудники ГИБДД могут определить целый ряд серьёзных неисправностей:

  • Запах тормозной жидкости: едкий, химический аромат может сигнализировать об утечке, особенно после резкой остановки.

  • Визуальные нарушения: трещины на фарах, отсутствие рассеивателей, повреждённые ремни безопасности или нестандартные элементы конструкции — всё это моментально бросается в глаза.

  • Акустические сигналы: отсутствие работающего звукового сигнала, а также подозрительный шум при торможении или трогании с места.

  • Выхлопная система: нестандартные глушители, "прямотоки" и изменение конструкции выхлопа можно определить по резкому звуку и даже по цвету дыма.

И это лишь верхушка списка. Оборванные шлейфы ABS, внешние признаки утечки топлива, нештатные колёсные арки или нестандартная оптика также входят в перечень наблюдаемых дефектов.

Когда нюх важнее прибора: как работает новый формат проверки

Как подчеркивают в ГИБДД, субъективные признаки — только первая стадия. Если возникают сомнения, инспектор может использовать переносные диагностические приборы, чтобы подтвердить подозрения. Однако нередко одного взгляда или запаха достаточно, чтобы составить административный протокол.

Итог такой "интуитивной диагностики" — штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Но если речь идёт об опасной неисправности (например, течи топлива), последствия могут быть куда серьёзнее: автомобиль отправят на штрафстоянку до устранения проблемы.

Что это значит для водителей

Если раньше техническое состояние интересовало ГАИ в основном при плановом техосмотре, теперь инспектор может остановить автомобиль и провести визуальную "экспертизу" на любом участке дороги. Особое внимание уделяется внешнему виду, поведению машины на ходу и состоянию ключевых узлов.

Владельцам стоит периодически проверять базовые элементы машины: тормоза, фары, покрышки и ремни безопасности. Это не только снизит риск штрафа, но и повысит безопасность в пути.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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