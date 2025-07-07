Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные

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Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах
3:21
Авто

Каждый день на дорогах России — одно и то же: автомобили и пешеходы встречаются на пешеходных переходах, но далеко не всегда знают, кто и кому обязан уступить. Казалось бы, правила просты, но в реальности всё оказывается гораздо тоньше.

пешеходный переход
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пешеходный переход

Пешеход у перехода: обязан ли водитель остановиться

Ситуация классическая: пешеход стоит на краю проезжей части. Не двигается. Смотрит по сторонам. А водитель в замешательстве — тормозить или нет? Согласно разъяснениям Госавтоинспекции, водитель считается уступившим дорогу, если пешеход может пройти без изменения направления и темпа движения. То есть просто стоящий человек — ещё не причина остановки. Но стоит ему ступить хотя бы одной ногой на "зебру" — водитель обязан пропустить.

Когда штраф обеспечен: камеры не прощают ошибок

Штраф за непропуск пешехода — от 1500 до 2500 рублей. И всё чаще такие нарушения фиксируются не инспектором, а камерой. Последняя не обсуждает обстоятельства — она просто фиксирует факт. А вот в случае разбирательства с сотрудником ГИБДД ситуация может оказаться не столь однозначной.

Регулируемый переход: всё просто. Нерегулируемый — ловушка

Красный свет — стоп для всех. Здесь правила очевидны. Но как быть с нерегулируемыми переходами? Пункт 14.1 ПДД гласит: если пешеход начал движение по переходу — уступите. Если он на тротуаре и не проявляет намерений перейти — движение можно продолжить. Главное — быть готовым к резкому шагу, потому что от неожиданного манёвра не застрахован никто.

Пешеход — не всегда прав. У него тоже есть обязанности

По пункту 4.6 ПДД, пешеход не имеет права просто гулять по переходу или создавать препятствия. Намеренное блокирование дороги может закончиться штрафом в 50 000-100 000 рублей по статье 20.18 КоАП. Однако чаще всего именно водитель оказывается под ударом.

Почему суды становятся на сторону пешеходов

Пункт 10.1 ПДД предписывает водителю выбирать такую скорость, чтобы в любой момент он мог остановиться. Даже если пешеход сам нарушил правила, суды нередко считают, что водитель должен был предусмотреть его поведение. Именно поэтому судебные решения чаще оказываются в пользу пешеходов.

Как избежать спорных ситуаций на дороге

Если у края проезжей части стоит человек, водитель не обязан резко тормозить. Но сбросить скорость — разумная мера. Это позволит быстро среагировать, если пешеход всё же решит сделать шаг. В случае аварии важно иметь видеорегистратор — он поможет доказать вашу правоту.

Когда человек резко выходит на дорогу уже после того, как автомобиль начал движение, в экстренное торможение прямо на "зебре" бросаться не стоит. Главное — минимизировать риск и обеспечить проход пешеходу без аварий. Это не только требования ПДД, но и элементарная безопасность.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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