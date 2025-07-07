Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные

Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах

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Каждый день на дорогах России — одно и то же: автомобили и пешеходы встречаются на пешеходных переходах, но далеко не всегда знают, кто и кому обязан уступить. Казалось бы, правила просты, но в реальности всё оказывается гораздо тоньше.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain пешеходный переход

Пешеход у перехода: обязан ли водитель остановиться

Ситуация классическая: пешеход стоит на краю проезжей части. Не двигается. Смотрит по сторонам. А водитель в замешательстве — тормозить или нет? Согласно разъяснениям Госавтоинспекции, водитель считается уступившим дорогу, если пешеход может пройти без изменения направления и темпа движения. То есть просто стоящий человек — ещё не причина остановки. Но стоит ему ступить хотя бы одной ногой на "зебру" — водитель обязан пропустить.

Когда штраф обеспечен: камеры не прощают ошибок

Штраф за непропуск пешехода — от 1500 до 2500 рублей. И всё чаще такие нарушения фиксируются не инспектором, а камерой. Последняя не обсуждает обстоятельства — она просто фиксирует факт. А вот в случае разбирательства с сотрудником ГИБДД ситуация может оказаться не столь однозначной.

Регулируемый переход: всё просто. Нерегулируемый — ловушка

Красный свет — стоп для всех. Здесь правила очевидны. Но как быть с нерегулируемыми переходами? Пункт 14.1 ПДД гласит: если пешеход начал движение по переходу — уступите. Если он на тротуаре и не проявляет намерений перейти — движение можно продолжить. Главное — быть готовым к резкому шагу, потому что от неожиданного манёвра не застрахован никто.

Пешеход — не всегда прав. У него тоже есть обязанности

По пункту 4.6 ПДД, пешеход не имеет права просто гулять по переходу или создавать препятствия. Намеренное блокирование дороги может закончиться штрафом в 50 000-100 000 рублей по статье 20.18 КоАП. Однако чаще всего именно водитель оказывается под ударом.

Почему суды становятся на сторону пешеходов

Пункт 10.1 ПДД предписывает водителю выбирать такую скорость, чтобы в любой момент он мог остановиться. Даже если пешеход сам нарушил правила, суды нередко считают, что водитель должен был предусмотреть его поведение. Именно поэтому судебные решения чаще оказываются в пользу пешеходов.

Как избежать спорных ситуаций на дороге

Если у края проезжей части стоит человек, водитель не обязан резко тормозить. Но сбросить скорость — разумная мера. Это позволит быстро среагировать, если пешеход всё же решит сделать шаг. В случае аварии важно иметь видеорегистратор — он поможет доказать вашу правоту.

Когда человек резко выходит на дорогу уже после того, как автомобиль начал движение, в экстренное торможение прямо на "зебре" бросаться не стоит. Главное — минимизировать риск и обеспечить проход пешеходу без аварий. Это не только требования ПДД, но и элементарная безопасность.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

