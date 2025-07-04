Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские дороги усеяны камерами фотовидеофиксации, но менталитет многих водителей по-прежнему подсказывает: пока не видно инспектора — можно "чуть-чуть быстрее". А потом приходит "письмо счастья". Так где же нужно начать сбрасывать скорость, чтобы не попасться под объектив? Ответ на этот вопрос дали в ГАИ — и он может удивить даже опытных автомобилистов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Камера фиксации нарушений

Момент фиксации: когда камера "щёлкает"

Камеры бывают разные, но большинство фиксируют превышение скорости не заранее, а непосредственно в момент проезда под объективом или вблизи него. То есть замедлиться нужно ещё до входа в зону фиксации, иначе поздно — нарушение уже зафиксировано.

Ранее в России применялась система, измеряющая среднюю скорость на участке, но от неё отказались: нештрафуемый порог в +20 км/ч сохраняется. Например, если ограничение — 60 км/ч, проехать под камерой на 80 км/ч можно без штрафа. Но рисковать не стоит — такие правила могут измениться в любой момент.

Где сбавлять скорость: конкретные цифры

По словам представителя ГАИ, большинство российских камер способны фиксировать скорость на расстоянии от 150 до 350 метров. При этом, чтобы быть уверенным в "чистом" проезде, лучше начать сбрасывать скорость заранее — за 600-700 метров до камеры.

Это особенно важно, если:

камера смотрит "в спину" (может "схватить" момент ускорения);

установлен комплекс, фиксирующий момент входа и выхода из зоны контроля;

дорожные условия (например, скользкое покрытие или ремонт) не позволяют резко тормозить.

Почему не стоит полагаться только на навигатор

Многие водители используют навигационные приложения с отображением камер. Это удобно, но не всегда надёжно. Бывает, что камера есть — а в программе её нет. Или наоборот: приложение предупреждает, а на месте — лишь столб без оборудования.

Кроме того, навигатор не всегда знает о временных ограничениях скорости — например, на участках с ремонтом. А вот дорожный знак точно укажет, когда нужно сбросить скорость. Поэтому всегда ориентируйтесь в первую очередь на разметку и знаки, а уже потом — на приложение.

Экономия на штрафах — дело привычки

Важно понимать: камеры — это не враги водителя, а инструмент безопасности. Превышение скорости — одна из главных причин аварий на дорогах. Так что, сбрасывая скорость заранее, вы сохраняете не только деньги, но и жизни.

Уточнения

Ско́рость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта.

