В сервис не ездите? Тогда обязательно попробуйте этот способ — спасает двигатель не хуже диагностики

Современные автомобили давно диагностируют "по компьютеру", но доступ к профессиональному оборудованию есть далеко не у всех. А между тем, узнать о возможных проблемах с двигателем можно при помощи самого простого предмета — обычного белого листа бумаги. В одном из автосервисов объяснили, как провести экспресс-проверку своими руками и распознать семь распространённых неисправностей.
Главное правило: диагностику нужно делать на прогретом двигателе. Заводим автомобиль, едем 10-15 минут, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70-90 °C. Только после этого можно приступать к тесту.
Поднесите лист бумаги к выхлопной трубе. Он должен плавно колебаться — это признак стабильной работы мотора. Но если бумагу начинает резко дёргать или движения становятся хаотичными, это указывает на перебои в работе одного или нескольких цилиндров. Проверьте свечи зажигания, катушки или систему подачи топлива.
Если лист не просто колышется, но и его затягивает внутрь выхлопной трубы, это может говорить о серьёзных нарушениях:
засорённый катализатор,
неисправности системы рециркуляции отработанных газов (EGR),
сбои в работе газораспределительного механизма,
прогар или неплотность клапанов.
Такие признаки — повод обратиться в сервис.
После контакта с выхлопом внимательно посмотрите на поверхность листа. Вот что может сказать внешний вид бумаги:
Чистый или слегка вкраплённый сажей — это норма.
Коричневые вязкие пятна — попадание моторного масла, возможен износ поршневой группы.
Прозрачные жирные разводы — в выхлоп попадает антифриз. Вероятна утечка через прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Белый пар — ещё одно подтверждение, что в цилиндры проникает охлаждающая жидкость.
Этот способ не заменит полноценную диагностику, но может помочь распознать проблему на ранней стадии. А значит — сэкономить на ремонте и сохранить двигатель в рабочем состоянии.
Если бумажный тест показал отклонения, не затягивайте с визитом в автосервис. Особенно если замечаете посторонние звуки, повышенный расход масла или падение мощности.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
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