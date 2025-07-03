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Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения

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3:04
Авто

Водительские удостоверения имеют срок действия, да и повредить или потерять их несложно. А иногда замена нужна из-за смены фамилии или других персональных данных. Казалось бы, процедура понятная и несложная. Но есть ситуации, при которых в замене прав вам просто откажут — и не без оснований.

Водительские права
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водительские права

1. Нет действующей медицинской справки

Без актуального медицинского заключения водитель не сможет заменить удостоверение. Придётся пройти осмотр у нарколога, психиатра, офтальмолога и терапевта.

Важно: справка должна быть оформлена без ошибок. Если в документе будет неправильная фамилия или отсутствуют нужные подписи — ГИБДД её не примет.

2. Судебный запрет на управление ТС

Если суд ограничил ваше право садиться за руль — ни о какой замене прав речи быть не может. Это бывает при:

  • крупных долгах по алиментам;

  • неуплаченных штрафах;

  • уголовных делах, где водитель признан виновным.

Замену удостоверения разрешат только после снятия всех ограничений.

3. Повреждён или нечитаем паспорт

Грязный, рваный или размытый паспорт — ещё одна причина отказа. В отделении ГИБДД не смогут установить вашу личность, если на фото ничего не видно, а данные невозможно прочитать.

Сначала нужно заменить паспорт в МФЦ или МВД, а уже потом идти менять водительские права. С собой нужно принести:

  • новый паспорт,

  • медсправку,

  • квитанцию об оплате госпошлины,

  • старое ВУ.

4. Паспорт с неактуальными данными

Если вы сменили фамилию или имя, но не обновили паспорт, права вам не поменяют. Алгоритм действий:

  1. Получите новый паспорт.

  2. Уточните, какие документы требуются для замены прав в вашем регионе.

  3. Подготовьте и отнесите полный пакет в ГИБДД.

Лучше заранее записаться на приём и уточнить все нюансы, чтобы избежать бюрократических сюрпризов.

5. Ошибки в базе ГИБДД

Иногда в базе данных случаются технические сбои. Например, указана неверная дата выдачи предыдущего удостоверения, или фотографии в системе не совпадают с действительностью.

В таком случае:

  • проверьте данные о себе через портал ГИБДД;

  • при ошибках подготовьте подтверждающие документы;

  • напишите заявление о внесении изменений.

После исправления данных вы сможете без проблем заменить удостоверение.

6. Нет регистрации в регионе подачи заявления

Вы можете подать заявление в любом регионе России. Но если постоянной или хотя бы временной регистрации в этом регионе нет — возможен отказ.

Для россиян это ограничение не всегда критично, а вот для иностранцев — обязательно. Без временной регистрации права не заменят.

Уточнения

Докуме́нт — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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