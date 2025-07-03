Без вина, но виноват: из-за этих продуктов алкотестер срабатывает даже у абсолютно трезвых

Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?

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Вы уверены, что не выпили ни капли, а алкотестер ГИБДД неожиданно показывает алкоголь в организме? Такое может случиться даже с самым дисциплинированным водителем — и главное тут не паниковать, а действовать по закону и грамотно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Откуда берётся "алкоголь", если вы трезвы

Срабатывание алкотестера не всегда связано с приёмом спиртного. Некоторые продукты питания, лекарства и даже гигиенические средства могут кратковременно повысить уровень спирта в выдыхаемом воздухе.

В "чёрном списке":

безалкогольное пиво и квас (особенно домашнего брожения);

йогурты, ряженка, шоколад с начинкой;

фрукты, ягоды и даже чёрный хлеб;

леденцы от кашля, ополаскиватели для рта;

выпечка с маком, энергетики и сладкие газировки.

Все эти продукты при определённых обстоятельствах могут дать ложноположительный результат — особенно в сочетании с индивидуальными особенностями организма.

Что делать на месте проверки

Если вы уверены в своей трезвости, но прибор показывает обратное — не поддавайтесь эмоциям. Действуйте по следующему алгоритму:

Потребуйте повторную проверку через 15-20 минут. Это ваше законное право. Проверьте состояние алкотестера. Он должен быть поверен, откалиброван и сертифицирован. Инспектор обязан предъявить документы на прибор. Обратите внимание на мундштук. Он должен быть новым, из герметичной упаковки и без посторонних предметов внутри.

Если при повторной проверке результат не изменился, переходите к следующему шагу.

Как потребовать медосвидетельствование

Укажите в протоколе, что не согласны с результатами. Потребуйте копию документа и не подписывайте бумаги о её получении до тех пор, пока она не окажется у вас в руках.

Далее инспектор обязан направить вас на медицинское освидетельствование. Это может быть стационар или мобильный пункт (например, автомобиль скорой помощи). Вы вправе потребовать документы, подтверждающие законность работы мобильного пункта.

Последний шанс доказать правоту

Даже если в стационаре подтвердили наличие алкоголя, у вас есть ещё одна возможность: в течение двух часов пройти независимое освидетельствование в другом медицинском учреждении. Если результат окажется нулевым, можно попытаться оспорить обвинение в суде.

Но учтите: потребуется адвокат, так как суды не всегда охотно принимают "альтернативные" заключения, особенно при отсутствии других доказательств.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

