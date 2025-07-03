Без вина, но виноват: из-за этих продуктов алкотестер срабатывает даже у абсолютно трезвых

Вы уверены, что не выпили ни капли, а алкотестер ГИБДД неожиданно показывает алкоголь в организме? Такое может случиться даже с самым дисциплинированным водителем — и главное тут не паниковать, а действовать по закону и грамотно.
Срабатывание алкотестера не всегда связано с приёмом спиртного. Некоторые продукты питания, лекарства и даже гигиенические средства могут кратковременно повысить уровень спирта в выдыхаемом воздухе.
В "чёрном списке":
безалкогольное пиво и квас (особенно домашнего брожения);
йогурты, ряженка, шоколад с начинкой;
фрукты, ягоды и даже чёрный хлеб;
леденцы от кашля, ополаскиватели для рта;
выпечка с маком, энергетики и сладкие газировки.
Все эти продукты при определённых обстоятельствах могут дать ложноположительный результат — особенно в сочетании с индивидуальными особенностями организма.
Если вы уверены в своей трезвости, но прибор показывает обратное — не поддавайтесь эмоциям. Действуйте по следующему алгоритму:
Потребуйте повторную проверку через 15-20 минут. Это ваше законное право.
Проверьте состояние алкотестера. Он должен быть поверен, откалиброван и сертифицирован. Инспектор обязан предъявить документы на прибор.
Обратите внимание на мундштук. Он должен быть новым, из герметичной упаковки и без посторонних предметов внутри.
Если при повторной проверке результат не изменился, переходите к следующему шагу.
Укажите в протоколе, что не согласны с результатами. Потребуйте копию документа и не подписывайте бумаги о её получении до тех пор, пока она не окажется у вас в руках.
Далее инспектор обязан направить вас на медицинское освидетельствование. Это может быть стационар или мобильный пункт (например, автомобиль скорой помощи). Вы вправе потребовать документы, подтверждающие законность работы мобильного пункта.
Даже если в стационаре подтвердили наличие алкоголя, у вас есть ещё одна возможность: в течение двух часов пройти независимое освидетельствование в другом медицинском учреждении. Если результат окажется нулевым, можно попытаться оспорить обвинение в суде.
Но учтите: потребуется адвокат, так как суды не всегда охотно принимают "альтернативные" заключения, особенно при отсутствии других доказательств.
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
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