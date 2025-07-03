Мошенничество на 10 миллионов: что скрывал австралийский коллекционер автомобилей?

Феррари и Ламборгини: как фармацевт оказался под следствием?

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Федеральная полиция Австралии конфисковала роскошную коллекцию автомобилей у 58-летнего жителя Нового Южного Уэльса, подозреваемого в многолетних махинациях с государственной программой субсидирования лекарств.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ferrari 488 Pista

Коллекция на миллионы

На территории подозреваемого было обнаружено 12 редких и дорогостоящих автомобилей. В числе конфискованных — Ferrari 488 Pista и 488 GTB, McLaren 765LT с индивидуальными доработками от MSO, два Lamborghini Aventador (в том числе редкая версия SVJ), а также семь моделей BMW, включая матово-черные G80 M3 и представительский седан 7-Series. Все машины хранились в идеальном состоянии и явно не для перепродажи.

Расследование длиной в годы

Следствие началось еще в феврале 2023 года после того, как сам фармацевт сообщил властям о подаче ложных документов в рамках Программы фармацевтических льгот. По данным полиции, мошенничество продолжалось с 2014 по 2023 год и нанесло государству ущерб более чем на 10 миллионов австралийских долларов — это около 7 миллионов долларов США.

После обысков не только на жилой территории, но и в принадлежащей ему аптеке, мужчине были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Два пункта касаются оборота доходов, полученных преступным путём, а ещё два — мошенничества, повлекшего ущерб для государства.

Грозит тюрьма и полная конфискация

Максимальное наказание за предъявленные обвинения — до 35 лет лишения свободы. Помимо суперкаров, у подозреваемого изъяты также жилой дом, аптека и банковские счета. Общая сумма арестованного имущества — около 20 миллионов австралийских долларов (13,15 миллионов долларов США).

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

