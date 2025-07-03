Воры мимо: BMW выпустила новый секретный колёсный болт, который не снимут даже на шиномонтаже

BMW внедряет новую защиту от воров колёсных дисков

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BMW продолжает совершенствовать безопасность своих автомобилей, и теперь взялась за один из самых уязвимых компонентов — колёсные диски. Баварцы разработали новый тип стопорного болта, который невозможно открутить стандартными инструментами. Это решение, по заверениям источников, станет новой мерой защиты от краж.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Колесо BMW M5

Новый болт — новый барьер

Специальный болт был создан с расчётом на то, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам. Его можно снять только с помощью уникального инструмента, который будет поставляться непосредственно BMW. Это делает попытку кражи колёс бессмысленной, по крайней мере, до тех пор, пока кто-то не добудет такой инструмент нелегально.

Пока не уточняется, на каких моделях появится новинка в первую очередь, но известно, что в 2026 году ожидается выход новых 3 Series (G50), электрического i3 (NA0), обновлённого X5 (G65) и модернизированной 7 Series. Возможно, именно с ними и начнётся массовое внедрение новой защиты.

Болты — это только начало

Важно отметить, что это не первое усовершенствование BMW в области защиты и дизайна колёс. Ранее ультраредкая версия 3.0 CSL получила центральное крепление колёс — редкую особенность, которая вскоре будет доступна в виде опции для моделей M2, M3 и M4 через линейку M Performance.

Для тех, кто захочет максимально кастомизировать свой автомобиль, компания предлагает комплект кованых дисков: 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади. Выполненные в цвете Jet Black, они идут вместе с уникальными ступицами, необходимыми инструментами и рекомендациями по установке. Итоговая сумма за комплект может превысить 17 000 евро.

Что ещё нужно знать

Сегодняшние болты безопасности уже доступны в каталоге оригинальных аксессуаров BMW. В комплект входит главный ключ и карта с кодом — её обязательно хранить в надёжном месте, так как без кода заказать новый ключ невозможно.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

