Koenigsegg распродан: почему вы не сможете купить гиперкар в ближайшие полтора года?

Все 125 Jesko проданы — как Koenigsegg справляется с гигантским спросом?

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Koenigsegg — один из самых редких и уважаемых производителей гиперкаров в мире — оказался в непривычной ситуации: у него попросту нечего продавать. Все четыре актуальные модели полностью распроданы, и ближайшие полтора года компания не сможет предложить клиентам новых автомобилей.

Фото: commons.wikimedia by richard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ гиперкар Koenigsegg agera

На сегодняшний день полностью реализованы 125 экземпляров Jesko, включая версии Attack с максимальной прижимной силой и аэродинамически выверенную Absolut. Ретро-дизайнерский CC850, изначально запланированный в количестве 50 штук, был расширен до 70 из-за высокого спроса — и также мгновенно исчез с радаров. Четырёхместный гибридный Gemera мощностью 2300 л. с. и серией 300 единиц тоже полностью распределён. А гоночный Spear от Sadair, лимитированный всего 30 экземплярами, был продан ещё до публичного дебюта.

Генеральный директор и основатель бренда Кристиан фон Кёнигсегг в интервью TopGear. com признал: "Все наши модели в настоящее время распроданы. Нам нечего предложить. Это, с одной стороны, приятно, а с другой — немного разочаровывает: хочется продолжать вдохновлять людей и исполнять их мечты".

Он добавил, что новые модели появятся через год-полтора, и тогда снова откроются книги заказов.

В Koenigsegg уже ведётся работа над несколькими будущими проектами. Подробности держатся в секрете, но известно, что один из них станет преемником 1600-сильного Jesko, а другие будут основаны на гибридной платформе Gemera, но предложат улучшенные характеристики.

А вот полностью электрических моделей в планах не будет. Фон Кёнигсегг прямо заявил, что спрос на гиперкары с электродвигателями сегодня крайне низкий, "спустя некоторое время хочется почувствовать что-то настоящее. Завести зверя, услышать рёв, ощутить тепло, вибрации, переключения. Это то, что делает автомобиль живым".

При этом сам основатель не отрицает плюсов электромобилей: "Мне нравится ездить на них. Это удобно, спокойно, просто. Но всё же эмоции от вождения — это про внутреннее сгорание".

В Великобритании на Auto Trader сейчас доступны только две модели Koenigsegg: Agera (всего 25 произведённых экземпляров, цена — £3,5 млн) и CCX 2006 года (£2,1 млн). Это лишний раз подчёркивает: машины шведского бренда — предмет мечты, недоступный большинству.

Koenigsegg остаётся верен себе: малотиражное, бескомпромиссное, уникальное — и на бензине. Ожидание новых моделей может затянуться, но преданные фанаты знают: оно того стоит.

Уточнения

Koenigsegg Automotive AB (кратко: Koenigsegg) — шведская компания-производитель автомобилей спортивного класса. Основана в 1994 году Кристианом фон Кёнигсеггом.



Кри́стиан фон Кёнигсегг (швед. Christian von Koenigsegg; род. 2 июля 1972, Стокгольм, Швеция) — основатель шведской компании Koenigsegg Automotive AB, которая специализируется на производстве спортивных автомобилей.

