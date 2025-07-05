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Stop-Start под прицелом: может ли она навредить мотору

Система Stop-Start: экономия или поломка? Автоэксперты дали однозначный ответ
2:50
Авто

Современные автомобили всё чаще оснащаются системой стоп-старт — технологией, которая автоматически глушит двигатель при остановке и вновь запускает его, когда водитель отпускает педаль тормоза.

система старт-стоп
Фото: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
система старт-стоп

Такая функция особенно полезна в условиях городского трафика и пробок, когда двигатель работает на холостом ходу значительную часть времени. Но действительно ли она так безопасна и эффективна в долгосрочной перспективе?

Плюсы очевидны. Согласно тестам, система стоп-старт позволяет снизить расход топлива от 6 до 15%, а в интенсивном городском режиме экономия может достигать 35%. Это также означает меньше выбросов CO₂ и шумового загрязнения, что особенно важно в условиях мегаполисов. Система быстро реагирует: перезапуск двигателя занимает всего 400 миллисекунд — практически незаметно для водителя.

Технология не так проста, как кажется. Работа системы обеспечивается интегрированным компьютером, который управляет её действиями, анализируя состояние тормозной системы, батареи, двигателя и других компонентов. Чтобы справляться с частыми перезапусками, используются усиленные стартеры и аккумуляторы, рассчитанные на более чем 360 000 циклов запуска.

Но есть и подводные камни. Основная опасность — износ двигателя и особенно турбокомпрессора. При частом глушении мотора может не хватать времени для нормального охлаждения турбины или обеспечения должной смазки. Чтобы компенсировать это, некоторые производители устанавливают дополнительные водяные насосы, которые продолжают охлаждать узлы даже после остановки двигателя. Тем не менее, при длительной эксплуатации возможны сбои и преждевременный износ деталей.

Как избежать проблем? Эксперты рекомендуют отключать систему стоп-старт в условиях плотных заторов, когда двигатель вынужден запускаться и глушиться слишком часто. Особенно это важно для автомобилей с небольшими моторами, где даже кратковременное прерывание работы влияет на комфорт и ресурс узлов. Также стоит учитывать, что некоторые модели допускают ручное отключение системы, и этим стоит пользоваться при необходимости.

Таким образом, система стоп-старт — это эффективный инструмент для снижения расхода топлива и защиты экологии. Но как и любая технология, она требует осознанного подхода к использованию. При разумной эксплуатации и учёте рекомендаций производителя она принесёт только пользу, но слепое доверие к автоматике может обернуться затратами на ремонт.

Уточнения

Система «старт-стоп» (англ. «Start-stop» system) — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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