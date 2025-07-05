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Ichiban — больше не концепт: электробайк с режимом Годзиллы готов к производству

Режим Годзиллы активен: японский электромотоцикл выходит на рынок
2:39
Авто

На выставке Reload Land в Берлине состоялась яркая премьера, способная перевернуть представление об электрических мотоциклах: Ichiban официально представил рабочий прототип своего первого байка. Это уже не концепт — это шаг в сторону полноценного производства. И хотя модель пока находится в стадии доработки, уже сейчас ясно: перед нами — нечто особенное.

мотоцикл Акира
Фото: commons.wikimedia by Yuichi Kosio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мотоцикл Акира

Ichiban — стартап, вдохновлённый японской философией дизайна, представил мотоцикл, в котором объединились эстетика минимализма и технологическая дерзость. За основу концепции взята идея Kanso, обозначающая простоту, чистоту форм и избавление от лишнего. Байк отличается плавными линиями, сглаженными углами и минималистичной эстетикой, которая делает его визуально лёгким и одновременно дерзким.

Однако внешность — не единственное, что привлекает внимание. Техническая начинка вызывает не меньше эмоций. Мотоцикл оснащён двухмоторной системой с общей мощностью 45 кВт, позволяющей разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Особенно стоит отметить уникальный режим "Годзилла", при включении которого мотоцикл становится ещё мощнее и быстрее, словно пробуждается зверь внутри машины.

И хотя пока байк не готов к массовому выпуску, интерес к нему растёт стремительно. С момента первой публичной демонстрации в феврале 2025 года компания уже получила более 2000 предварительных заказов. Прямо на выставке Reload Land было оформлено ещё 100 заказов. Примечательно, что значительная часть будущих владельцев — начинающие мотоциклисты, привлечённые простотой, дизайном и чисто электрической природой Ichiban.

Несмотря на то что финальная дата выхода серийной версии ещё не озвучена, команда продолжает активно работать над инженерной частью и оптимизацией технических характеристик. Создатели вдохновляются культовыми образами, включая легендарный байк Сётаро Канэды из аниме "Акира", что только добавляет проекту медийной силы и культурной ценности.

Ichiban — это не просто электрический мотоцикл. Это — заявление. Мощь, дизайн, философия и технологическое новаторство делают его одной из самых ожидаемых моделей в мире новой городской мобильности. Если прототип уже впечатляет, то что же нас ждёт в финальной версии?

Уточнения

«Аки́ра» полнометражный аниме-фильм 1988 года режиссёра Кацухиро Отомо, производства студии TMS Entertainment, создан по мотивам одноимённой манги 1982 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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