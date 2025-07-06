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Разбитое стекло и страховые выплаты: как действовать, если открыли дверь на ходу

Открытая дверь и ОСАГО: неожиданные подводные камни
2:31
Авто

Ситуация, когда движущийся автомобиль сталкивается с распахнутой дверью припаркованной машины, случается куда чаще, чем кажется. Кто-то спешит выйти, не оглянувшись, кто-то — не снижает скорость в тесном дворе. Но чем всё это оборачивается на практике?

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

На первый взгляд, виновник очевиден. Но не всё так просто. В зависимости от обстоятельств виновным может быть как водитель припаркованной машины, так и тот, кто ехал мимо, или вообще пассажир.

Когда вина на том, кто открыл дверь

Согласно пункту 12.7 ПДД, водитель припаркованного авто обязан убедиться, что открытие двери не создаст помех другим участникам движения. Если этого не произошло — и дверь внезапно оказалась перед капотом движущейся машины — ответственность ложится на того, кто эту дверь открыл.

В такой ситуации ущерб, причинённый второму автомобилю, компенсирует страховая по ОСАГО. А вот ремонт собственной машины виновник оплачивает из своего кармана.

Важно: если во время инцидента машина стояла, но дверь задела другой припаркованный автомобиль — это не считается ДТП. И страховая, скорее всего, откажет в выплате.

Если виноват проезжающий водитель

Иногда дверь была открыта заранее, и у водителя было достаточно времени, чтобы её заметить. Если он всё же не снизил скорость, не попытался объехать препятствие и, по сути, сам спровоцировал столкновение — вина ложится уже на него.

Это случается, например, если дверь автомобиля была широко распахнута в проезжую часть, но водитель едущей машины игнорировал боковой интервал. В этом случае владелец припаркованного авто получит страховую выплату, а виновнику придётся ремонтировать машину за свой счёт.

Пассажир открыл дверь — кто отвечает

Отдельная категория — пассажиры, неожиданно распахивающие дверь перед проезжающим транспортом. Наказание, конечно, не административное, но последствий избежать сложно.

С одной стороны, формально виновен пассажир. Но страховая не возмещает ущерб по ОСАГО, если его спровоцировал человек, не являющийся стороной договора. Компенсацию придётся взыскивать в частном порядке — либо миром, либо через суд. А здесь всё уже зависит от конкретного судьи: судебная практика в таких делах непредсказуема.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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