Пьяный за рулём? Как оставить эту клеймо позади, зная хитрости инспекторов ДПС

Забудьте о лишении прав: как избежать основных уловок инспекторов ДПС

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Даже если вы абсолютно уверены в своей невиновности, одна остановка на дороге может обернуться настоящим кошмаром. Некоторые инспекторы ДПС владеют арсеналом уловок, которые превращают законопослушного водителя в "пьяного за рулём" — с протоколом, подписями и риском лишиться водительских прав. Разбираем самые коварные схемы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Дружеский тест на доверчивость

Инспектор с улыбкой предлагает продуть "неофициальный" алкотестер — мол, если всё чисто, оформлять ничего не будем. Только вот прибор может быть специально подкручен, чтобы показать 0,16 мг/л и намекнуть: "давай решим мирно". Закон прост: никаких несертифицированных устройств. Только официальный тест, в присутствии двух понятых или под видеозапись.

Мундштук с секретом

Один отвлекает, второй — обрабатывает мундштук каплей спирта. Всё выглядит по регламенту, но прибор "ловит" следы алкоголя, которых у вас нет. А дальше — уже по накатанной: "хотите без шума? Можем договориться".

Дуйте ещё раз, прибор барахлит

Повторное продувание — и всё ради того, чтобы остаточные пары спирта во рту (от безалкогольного пива или освежителя) дали нужный результат. Чем больше дуете, тем выше шанс, что прибор покажет превышение.

Пустой бланк с ловушкой

"Поставьте подпись здесь, для отчётности". А потом — в бланке появляется запись: вы отказались от медосвидетельствования. Всё по форме. Только вы — без прав. Никогда не подписывайте пустые или незаполненные бумаги. Читайте каждую строчку.

Цифры, которые появляются из воздуха

Вы видите "0,00", но через пару минут в акте уже 0,18 мг/л. А напротив графы "согласен с результатом" — ваша "подпись". Не ваша? Докажите. Отказ от подписи? Всё равно оформят как отказ. А это — автоматическое лишение.

Будьте бдительны и юридически подкованы. Даже на пустой дороге без грамма в крови вы можете оказаться в ситуации, где единственный способ сохранить права — знать, как играют по правилам и вне их.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

