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Используете АИ-92 вместо АИ-95? Узнайте, чем это обернётся для вашего двигателя

Актуальные мифы о бензине: факты, которые должны знать все владельцы авто
2:42
Авто

Выбор топлива — это не просто дело вкуса или бюджета. Неверный бензин способен незаметно подорвать здоровье двигателя, даже если кажется, что он подходит. Сравнение АИ-92 и АИ-95 порождает массу мифов, но важно понять: даже небольшая разница в октановом числе может иметь серьёзные технические последствия.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Почему 92-й бензин дешевле и чем это обернётся

Исторически повышение октанового числа в бензине достигалось за счёт токсичных свинцовых добавок. Но их использование запрещено, поэтому сегодня для улучшения свойств топлива применяют безопасные компоненты, в частности метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).

Такие добавки не просто формальность — они позволяют бензину выдерживать повышенные нагрузки, возникающие в современных двигателях. Бензин без них имеет октановое число около 80-85, чего недостаточно даже для маломощных авто.

В чём принципиальная разница между АИ-92 и АИ-95

Хотя оба типа топлива производятся на одной нефтяной базе, отличия кроются в составе:

  • В АИ-95 больше октаноповышающих добавок

  • Он лучше противостоит детонации при высоких нагрузках

  • Обеспечивает стабильную работу современных моторов

Использование 92-го бензина в автомобилях, рассчитанных на 95-й, приводит к микродетонации — незаметной для уха, но губительной для двигателя. В результате изнашиваются клапана, поршни и даже может пострадать катализатор.

Почему в России АИ-92 до сих пор популярен

Несмотря на то, что в большинстве стран АИ-92 уходит с рынка, в России он сохраняет популярность. Причины:

  • Много автомобилей с устаревшими моторами

  • Доступность топлива и низкая стоимость

  • Отсутствие строгих экологических требований

Но экономия на топливе может выйти боком, если это расходится с рекомендациями производителя. В лучшем случае — потеря динамики, в худшем — капитальный ремонт двигателя.

Чем всё это грозит владельцу автомобиля

Выбор между АИ-92 и АИ-95 должен быть осознанным. Если ваш мотор требует 95-го — не стоит искать компромиссы. Экономия в пару рублей за литр может обернуться тратами на десятки тысяч рублей.

Мотор, как и организм, остро реагирует на "неправильную диету". А значит, качественное топливо — это не роскошь, а условие долговечной службы автомобиля.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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