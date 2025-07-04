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Конкурент Maybach и iX M60: Genesis делает ставку на GV90

Genesis GV90: флагманский электровнедорожник с фиолетовой кожей и лаунж-салоном
3:00
Авто

Genesis готовится сделать прорыв в сегменте ультрароскошных электромобилей. В сети появились новые шпионские снимки интерьера флагманского электрического внедорожника GV90, который станет самой дорогой, технологичной и премиальной моделью бренда.

Genesis Refreshes GV60
Фото: Genesis is licensed under public domain
Genesis Refreshes GV60

Флагманская модель будет базироваться на платформе E-GMP от Hyundai Motor Group. Это означает, что GV90 получит 800-вольтовую электрическую архитектуру, обеспечивающую сверхбыструю зарядку и идеально ровный пол для более комфортного и просторного салона. Кроме того, ожидается поддержка обновлений по воздуху (OTA) и функции Vehicle-to-Load (V2L), позволяющей использовать автомобиль как внешний источник питания.

Но главная сенсация — это интерьер. Шпионские фото раскрывают удивительную фиолетовую кожаную отделку, намекающую на стремление Genesis не просто конкурировать, а задавать новые стандарты. Четырёхместная компоновка с широкой задней центральной консолью подчеркивает ориентированность на максимальный комфорт пассажиров, а широкий изогнутый дисплей спереди добавляет футуристичности и визуального превосходства.

По замыслу дизайнеров, интерьер GV90 не просто роскошен — он напоминает лаунж-зону в дорогом отеле или частном самолёте. Это автомобиль для тех, кто ценит приватность, эстетику и прогрессивные технологии. Genesis явно нацелился на рынок, где сегодня доминируют такие модели, как Mercedes-Maybach EQS SUV, BMW iX M60 и Range Rover SV.

GV90 создаётся как электрическая альтернатива седану G90, но с ещё более высоким уровнем отделки и возможностями. Это говорит о серьёзных амбициях Genesis в премиум-сегменте, где ранее преобладали европейские бренды. Учитывая растущую популярность SUV-класса, компания делает логичный шаг, стремясь стать ведущим игроком среди люксовых EV.

Ожидается, что официальный дебют GV90 состоится до конца 2025 года, а выход на рынок — в начале 2026 года. Если модель оправдает ожидания, это может стать поворотной точкой для Genesis, которая закрепит за собой репутацию не только доступного премиального бренда, но и создателя ультраэлегантных электромобилей нового поколения.

С учётом растущего спроса на электрические внедорожники с лакшери-начинкой, GV90 имеет все шансы взорвать рынок и привлечь внимание тех, кто раньше и не смотрел в сторону корейских марок. Genesis делает ставку на технологичность, эмоциональный дизайн и безупречный комфорт, чтобы завоевать доверие самых взыскательных клиентов по всему миру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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