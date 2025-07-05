Автомобили России стареют: 15,5 лет на дороге — что скрывают эти цифры?

В 2025 году средний возраст автомобилей в России достиг 15,5 лет — это новый антирекорд. Годом ранее показатель был чуть ниже — 15,2 года, но тенденция очевидна: автопарк стремительно стареет.
Эти марки уверенно пересекли планку в 18 лет. По уровню изношенности автопарка Россия уступает лишь Кубе и некоторым развивающимся странам.
В отдалённых регионах страны ситуация особенно тревожная. На Дальнем Востоке большинство машин старше 20 лет. В Камчатском крае средний возраст автомобилей превышает 25 лет. Это не просто цифры — это реальность, в которой живут миллионы водителей.
Причины старения автопарка лежат на поверхности. Среди главных:
высокая стоимость новых автомобилей;
снижение доступности автокредитов;
падение реальных доходов населения;
нехватка инфраструктуры, особенно в глубинке.
Сложившаяся ситуация делает рынок подержанных машин едва ли не единственным вариантом для миллионов водителей.
Старые советские машины остаются на ходу не просто из-за ностальгии. Они:
проще в ремонте;
имеют доступные запчасти;
не требуют специализированного обслуживания.
В сельской местности, где нет официальных СТО, такие машины — настоящие "рабочие лошади", способные служить десятилетиями.
Кредиты стали практически недоступными.
Климат и плохие дороги ускоряют износ машин.
Мало стимулирующих госпрограмм для частных владельцев.
Даже если желание обновить машину есть, возможности для этого — у большинства нет.
Чтобы остановить старение автопарка, эксперты подсчитали: ежегодные продажи новых машин должны превышать 2 миллиона. А для полноценного обновления — не менее 3 миллионов.
Но в 2024 году было реализовано всего 1,5 миллиона новых авто. При текущем темпе возраст будет только расти, а безопасность — падать.
Сейчас критически важно:
развивать лизинг и доступное кредитование;
поддерживать спрос на отечественные машины;
модернизировать дорожную инфраструктуру.
Без этих шагов российские дороги продолжат наполняться машинами, возраст которых ближе к пенсии, чем к новизне.
Всё больше водителей сталкиваются с реальностью, где за рулём не комфорт, а постоянная борьба с ремонтом, погодой и дефицитом запчастей.
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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