Автомобили России стареют: 15,5 лет на дороге — что скрывают эти цифры?

Топ-3 самые старые марки в России: ЛАДА, Toyota и Honda под прицелом

2:58 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2025 году средний возраст автомобилей в России достиг 15,5 лет — это новый антирекорд. Годом ранее показатель был чуть ниже — 15,2 года, но тенденция очевидна: автопарк стремительно стареет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Лидеры по старости — ЛАДА, Toyota и Honda

Эти марки уверенно пересекли планку в 18 лет. По уровню изношенности автопарка Россия уступает лишь Кубе и некоторым развивающимся странам.

Где ездят самые возрастные авто

В отдалённых регионах страны ситуация особенно тревожная. На Дальнем Востоке большинство машин старше 20 лет. В Камчатском крае средний возраст автомобилей превышает 25 лет. Это не просто цифры — это реальность, в которой живут миллионы водителей.

Почему россияне не обновляют машины

Причины старения автопарка лежат на поверхности. Среди главных:

высокая стоимость новых автомобилей;

снижение доступности автокредитов;

падение реальных доходов населения;

нехватка инфраструктуры, особенно в глубинке.

Сложившаяся ситуация делает рынок подержанных машин едва ли не единственным вариантом для миллионов водителей.

Советское наследие и реалии регионов

Старые советские машины остаются на ходу не просто из-за ностальгии. Они:

проще в ремонте;

имеют доступные запчасти;

не требуют специализированного обслуживания.

В сельской местности, где нет официальных СТО, такие машины — настоящие "рабочие лошади", способные служить десятилетиями.

Что тормозит обновление

Кредиты стали практически недоступными.

Климат и плохие дороги ускоряют износ машин.

Мало стимулирующих госпрограмм для частных владельцев.

Даже если желание обновить машину есть, возможности для этого — у большинства нет.

Как обновить автопарк и остановить стагнацию

Чтобы остановить старение автопарка, эксперты подсчитали: ежегодные продажи новых машин должны превышать 2 миллиона. А для полноценного обновления — не менее 3 миллионов.

Но в 2024 году было реализовано всего 1,5 миллиона новых авто. При текущем темпе возраст будет только расти, а безопасность — падать.

Сейчас критически важно:

развивать лизинг и доступное кредитование;

поддерживать спрос на отечественные машины;

модернизировать дорожную инфраструктуру.

Без этих шагов российские дороги продолжат наполняться машинами, возраст которых ближе к пенсии, чем к новизне.

Всё больше водителей сталкиваются с реальностью, где за рулём не комфорт, а постоянная борьба с ремонтом, погодой и дефицитом запчастей.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

