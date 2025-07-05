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Автомобили России стареют: 15,5 лет на дороге — что скрывают эти цифры?

Топ-3 самые старые марки в России: ЛАДА, Toyota и Honda под прицелом
2:58
Авто

В 2025 году средний возраст автомобилей в России достиг 15,5 лет — это новый антирекорд. Годом ранее показатель был чуть ниже — 15,2 года, но тенденция очевидна: автопарк стремительно стареет.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Лидеры по старости — ЛАДА, Toyota и Honda

Эти марки уверенно пересекли планку в 18 лет. По уровню изношенности автопарка Россия уступает лишь Кубе и некоторым развивающимся странам.

Где ездят самые возрастные авто

В отдалённых регионах страны ситуация особенно тревожная. На Дальнем Востоке большинство машин старше 20 лет. В Камчатском крае средний возраст автомобилей превышает 25 лет. Это не просто цифры — это реальность, в которой живут миллионы водителей.

Почему россияне не обновляют машины

Причины старения автопарка лежат на поверхности. Среди главных:

  • высокая стоимость новых автомобилей;

  • снижение доступности автокредитов;

  • падение реальных доходов населения;

  • нехватка инфраструктуры, особенно в глубинке.

Сложившаяся ситуация делает рынок подержанных машин едва ли не единственным вариантом для миллионов водителей.

Советское наследие и реалии регионов

Старые советские машины остаются на ходу не просто из-за ностальгии. Они:

  • проще в ремонте;

  • имеют доступные запчасти;

  • не требуют специализированного обслуживания.

В сельской местности, где нет официальных СТО, такие машины — настоящие "рабочие лошади", способные служить десятилетиями.

Что тормозит обновление

  • Кредиты стали практически недоступными.

  • Климат и плохие дороги ускоряют износ машин.

  • Мало стимулирующих госпрограмм для частных владельцев.

Даже если желание обновить машину есть, возможности для этого — у большинства нет.

Как обновить автопарк и остановить стагнацию

Чтобы остановить старение автопарка, эксперты подсчитали: ежегодные продажи новых машин должны превышать 2 миллиона. А для полноценного обновления — не менее 3 миллионов.

Но в 2024 году было реализовано всего 1,5 миллиона новых авто. При текущем темпе возраст будет только расти, а безопасность — падать.

Сейчас критически важно:

  • развивать лизинг и доступное кредитование;

  • поддерживать спрос на отечественные машины;

  • модернизировать дорожную инфраструктуру.

Без этих шагов российские дороги продолжат наполняться машинами, возраст которых ближе к пенсии, чем к новизне.

Всё больше водителей сталкиваются с реальностью, где за рулём не комфорт, а постоянная борьба с ремонтом, погодой и дефицитом запчастей.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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