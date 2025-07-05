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Парковка с повернутыми колесами: осознанный выбор или ошибка?

5 тайных причин, почему водители оставляют повёрнутые колёса при парковке
3:01
Авто

Когда автомобилист паркует машину с повернутыми передними колёсами, это может показаться ошибкой или случайностью. Однако в действительности многие делают это осознанно. Причины у такого выбора разные — от сугубо практических до правовых. Иногда повёрнутые колёса — это не просто привычка, а вполне осмысленное решение.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвакуатор

Почему в автошколах учат парковаться с ровными колёсами

Инструкторы настоятельно рекомендуют выставлять колёса прямо при парковке. Такая привычка снижает нагрузку на элементы подвески, помогает избежать лишнего износа шин и делает последующее начало движения более плавным и безопасным. Особенно это важно в условиях ограниченного пространства, где малейшее усилие на руле может привести к задеванию соседнего авто.

Колёса как защита от случайных ДТП

На загруженных парковках мелкие столкновения происходят регулярно. Кто-то не рассчитал траекторию, задел бампер, скрылся — и вот уже вмятина на вашем автомобиле. Чтобы минимизировать ущерб, некоторые водители специально оставляют колёса в повернутом положении. В таком случае при боковом ударе удар приходится по резине, а не по крылу. Это может уберечь от дорогостоящего ремонта.

Эвакуатор и вывернутые колёса: что работает, а что — нет

Среди автомобилистов долгое время существовал миф: если оставить колёса в сторону, эвакуатор не сможет погрузить машину. Возможно, в прошлом такая тактика действительно мешала эвакуации, но современные спецмашины оснащены системами фиксации, которым безразлично, как расположены колёса. Надеяться на такой способ сегодня — напрасно.

На уклоне — требование ПДД

Если автомобиль припаркован на склоне, повёрнутые колёса — не рекомендация, а прямая норма правил дорожного движения. В случае непредвиденного отката они упрются в бордюр и остановят автомобиль. Это обязательное требование, за нарушение которого можно получить штраф. Даже если машина технически исправна и тормоза работают, дополнительная защита никогда не будет лишней.

Когда повёрнутые колёса создают помехи

Если парковка находится на узкой улице или в зоне интенсивного движения, колёса, выставленные под углом, могут мешать другим участникам. Они занимают дополнительное пространство, усложняют манёвры и становятся потенциальной причиной конфликтов. В таких условиях лучше выставить руль ровно, даже если кажется, что так "удобнее" или "безопаснее".

Выставленные под углом передние колёса — это не просто мелочь. Это часть общей культуры парковки и показатель водительской осознанности. В разных ситуациях поведение должно быть разным: иногда такая мера — дополнительная защита, а иногда — источник проблем.

Уточнения

Эвакуатор - специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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