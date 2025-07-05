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Пешеходный переход: когда водителю можно не останавливаться и не нарушать закон?

5 ситуаций на пешеходных переходах, которые могут обернуться штрафом
2:57
Авто

Пешеходный переход кажется простым элементом дороги, но именно на нём возникают самые спорные ситуации между водителями и инспекторами. Казалось бы, правило известно всем: если человек ступил на "зебру" — уступите. Но что, если он в двух полосах от вас, а вы не мешаете ему? Или только вышел с противоположного края? Оказаться в такой ситуации легко, а вот разобраться в праве — не всегда.

пешеходный переход
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пешеходный переход

Разберёмся, обязан ли водитель ждать, пока пешеход полностью пройдёт проезжую часть, или можно начинать движение раньше — и где пролегает грань между вежливостью и нарушением.

Что говорит закон: уступить дорогу или стоять до последнего

Согласно статье 12.18 КоАП РФ, за непредоставление преимущества пешеходу на переходе предусмотрен штраф — от 1500 до 2500 рублей. Однако важная деталь: наказание предусмотрено только в том случае, если действия водителя вынуждают пешехода изменить поведение. То есть заставляют ускориться, остановиться или отклониться от маршрута.

Если же водитель проезжает мимо, не создавая угрозы или дискомфорта, формально нарушением это не считается. Верховный суд неоднократно подчёркивал: "уступить дорогу" — это не всегда полная остановка, а лишь необходимость не мешать движению пешехода.

Пример из практики

Представьте: пешеход ступил на переход с противоположного края дороги, до вашей полосы ему ещё несколько метров. Если вы начинаете движение и не заставляете его ускоряться или останавливаться, это не нарушение. Но стоит человеку проявить настороженность — притормозить, остановиться или посмотреть с тревогой — и инспектор может интерпретировать это как нарушение.

Штраф — не единственная угроза

Даже если вы уверены в своей правоте, не исключено, что инспектор зафиксирует факт несоблюдения приоритета. Особенно если у него есть видеозапись, где видно, что пешеход ещё не дошёл до вашей полосы, а вы уже начали движение. В таком случае суд встанет на сторону ГИБДД, особенно при повторном нарушении.

Когда точно нужно ждать

  • Если пешеход уже в вашей полосе или вот-вот в неё зайдёт.

  • Если его поведение указывает на неуверенность или замешательство.

  • Если переход нерегулируемый, и вы обязаны обеспечить полный приоритет.

И главное — в широких переходах с несколькими полосами: пока человек не пересёк полосу, по которой вы движетесь, начинать движение нельзя, если это создаёт ему помеху.

Таким образом, формально вы можете ехать, даже если пешеход не дошёл до конца перехода. Но только если это не влияет на его движение. В противном случае — нарушение налицо, а штраф будет обоснован.

Уточнения

Пешеход - человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методом ходьбы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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