Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора

7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?

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Каждому водителю знакома ситуация: на перекрёстке загорается зелёная стрелка, но машина впереди остаётся стоять. Звучат сигналы, нарастает раздражение, а в голове крутится один вопрос: обязан ли водитель ехать, если направление стрелки не совпадает с его маршрутом?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стрелка светофора

Оказаться в такой ситуации легко — особенно если вы случайно заняли "неудобную" полосу. Но и оштрафовать могут не просто так. Разберёмся, где заканчивается право на выбор и начинается ответственность.

Как работает стрелочная секция

Дополнительная секция светофора в виде зелёной стрелки даёт разрешение на движение в указанном направлении. Она может быть в двух состояниях:

Горит зелёная стрелка - можно ехать в указанном направлении.

Стрелка выключена или красная - проезд запрещён, даже если основной светофор не запрещает движение.

То есть, если вы стоите в полосе, которая управляется стрелкой, и она выключена — двигаться нельзя.

А если маршрут другой

Представьте: вы оказались в крайней правой полосе, а зелёная стрелка разрешает только поворот направо. Но вы хотите ехать прямо. Что делать?

Ответ зависит от дорожных знаков:

Есть знак, предписывающий движение по полосам? Тогда вы обязаны выполнить предписанный манёвр. В этом случае отказ от поворота направо (или налево — по аналогии) считается нарушением. Размер штрафа — до 7500 рублей .

Знака нет? Вы имеете право не ехать по стрелке, а подождать основного зелёного сигнала. Даже если это вызывает гнев других водителей, формально вы ничего не нарушаете.

Когда можно стоять и не ехать

Если вы находитесь в полосе, где разрешено несколько направлений движения (например, прямо и направо), и загорелась стрелка направо — вы вправе остаться на месте, если планируете двигаться прямо. Это законно.

Но важно помнить: если поворот предписан знаками, стоять нельзя. Даже при выключенной стрелке — ждать основного зелёного тоже запрещено. Такой манёвр противоречит траектории движения по полосе, а это уже нарушение ПДД.

Частая ошибка: следование за другими

Многие водители ориентируются на поток: если кто-то едет прямо из полосы с предписанным поворотом, они следуют за ним. Но это не освобождает от ответственности. Инспектор фиксирует нарушение по камере или на месте, и штрафа избежать не получится.

Не всегда стоит полагаться на "так делают все". Знаки, стрелки и светофоры работают вместе — и именно от их комбинации зависит, нарушаете вы или нет.

Уточнения

Светофо́р - светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

