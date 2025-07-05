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Свечи зажигания: когда маленькая деталь начинает разрушать ваш мотор?

5 признаков, что ваши свечи зажигания на грани выхода из строя
3:03
Авто

О свечах зажигания вспоминают редко — до тех пор, пока двигатель не начнёт "чудить": хуже заводиться, нестабильно работать, терять тягу и прожигать бак быстрее обычного. Между тем, эта небольшая деталь играет ключевую роль в нормальной работе силового агрегата и напрямую влияет не только на запуск мотора, но и на его срок службы.

Замена свечи зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена свечи зажигания

Как работают свечи и сколько они живут

Свеча зажигания выполняет одну-единственную, но очень важную функцию — создаёт искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Нет искры — нет сгорания — мотор не работает. Обычные свечи служат 30-40 тысяч километров. Более дорогие варианты — платиновые или иридиевые — могут прослужить в два раза дольше, до 80 тысяч км. Но это — лишь теория. На практике всё зависит от условий эксплуатации.

Что убивает свечи раньше срока

Есть два сценария, при которых даже качественные свечи выходят из строя значительно быстрее:

  • Короткие поездки. Если мотор не успевает прогреться, часть топлива не сгорает полностью. Это приводит к накоплению нагара на свечах, снижению качества искры и, как следствие, нестабильной работе.
  • Плохой бензин. Заправки с сомнительным топливом, высоким содержанием серы или присадками быстро выводят свечи из строя. Отложения на электродах растут с каждым километром, и вскоре двигатель начинает работать с перебоями.

Как понять, что свечи пора менять

Важно вовремя распознать первые признаки износа:

  • Мотор крутится дольше обычного, схватывает не сразу;
  • Автомобиль стал "жрать" бензин активнее, чем раньше;
  • Нестабильные холостые, провалы при разгоне;
  • Перегрев двигателя — особенно при высокой нагрузке;
  • Ошибки по пропускам зажигания и мигающий Check Engine.

Даже один из этих симптомов — повод проверить свечи. Откладывать не стоит. От изношенных свечей страдает не только запуск и расход, но и весь двигатель: может перегреться катализатор, выйти из строя катушка зажигания, появятся задиры в цилиндрах.

Профилактика — это просто

Чтобы избежать неприятных последствий, придерживайтесь простых правил:

  • Меняйте свечи вовремя, не дожидаясь сигнала от "Check Engine";
  • Используйте только свечи, соответствующие спецификациям производителя;
  • Следите за качеством топлива — это напрямую влияет на состояние зажигания;
  • Не откладывайте диагностику при первых подозрениях на сбои.

Не экономьте на мелочах

Даже одна неисправная свеча способна снизить КПД двигателя, увеличить расход и привести к многотысячным ремонтам. Лучше потратить немного заранее, чем устранять серьёзные последствия. Особенно если речь идёт о современных двигателях, где каждая деталь работает на пределе возможностей и любое отклонение быстро ведёт к проблемам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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