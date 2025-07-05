Свечи зажигания: когда маленькая деталь начинает разрушать ваш мотор?

О свечах зажигания вспоминают редко — до тех пор, пока двигатель не начнёт "чудить": хуже заводиться, нестабильно работать, терять тягу и прожигать бак быстрее обычного. Между тем, эта небольшая деталь играет ключевую роль в нормальной работе силового агрегата и напрямую влияет не только на запуск мотора, но и на его срок службы.
Свеча зажигания выполняет одну-единственную, но очень важную функцию — создаёт искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Нет искры — нет сгорания — мотор не работает. Обычные свечи служат 30-40 тысяч километров. Более дорогие варианты — платиновые или иридиевые — могут прослужить в два раза дольше, до 80 тысяч км. Но это — лишь теория. На практике всё зависит от условий эксплуатации.
Есть два сценария, при которых даже качественные свечи выходят из строя значительно быстрее:
Важно вовремя распознать первые признаки износа:
Даже один из этих симптомов — повод проверить свечи. Откладывать не стоит. От изношенных свечей страдает не только запуск и расход, но и весь двигатель: может перегреться катализатор, выйти из строя катушка зажигания, появятся задиры в цилиндрах.
Чтобы избежать неприятных последствий, придерживайтесь простых правил:
Даже одна неисправная свеча способна снизить КПД двигателя, увеличить расход и привести к многотысячным ремонтам. Лучше потратить немного заранее, чем устранять серьёзные последствия. Особенно если речь идёт о современных двигателях, где каждая деталь работает на пределе возможностей и любое отклонение быстро ведёт к проблемам.
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