Автоиндустрия на дне: продажи упали на 28%, и вот как это влияет на рынок

400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка

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Несмотря на продолжающееся падение продаж новых автомобилей, всё чаще звучали оптимистичные мнения: якобы ситуация вот-вот изменится. Обоснование простое — вторая половина года должна принести стабилизацию, снижение ставок и рост спроса. Сейчас, когда год достиг середины, пришло время понять: действительно ли перемены близки или ожидания были преждевременными.

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Итоги первого полугодия: минус в статистике

Общие продажи новых автомобилей в первой половине 2025 года оказались ниже на 25-28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом на отдельных крупных игроков падение оказалось чуть мягче — в пределах 15%. Всего за полгода в стране было реализовано около 540 тысяч автомобилей. Прогноз на оставшиеся месяцы — 560-580 тысяч. В целом, ожидаемый годовой объём составляет примерно 1,1 млн новых машин.

Это ощутимо ниже уровня 2023 года, а тем более докризисного периода. Несмотря на бурные обсуждения, никаких признаков резкого восстановления не фиксируется. Ситуация, скорее, стабилизировалась на "нижней полке".

Ставка всё ещё решает

Определённые ожидания рынка связаны с возможным поэтапным снижением ключевой ставки. Теоретически, это должно привести к удешевлению автокредитов и возвращению интереса к крупным покупкам. Однако реальность такова, что даже незначительное снижение ставки пока никак не повлияло на покупательскую активность. Для ощутимого эффекта её значение должно упасть хотя бы до 15%. Пока же расчёты говорят о том, что столь ощутимое снижение возможно не раньше 2026 года.

На фоне высокой процентной нагрузки и стагнации доходов, россияне не спешат вкладываться в дорогостоящие покупки. Автокредиты остаются дорогими, а сбережения, размещённые ранее под высокие проценты, ещё не начали возвращаться на рынок.

Переизбыток машин — проблема не из лёгких

На складах дилеров и производителей к середине года скопилось около 400 тысяч автомобилей. Такое затоваривание говорит о низкой оборачиваемости и приводит к снижению доходности. Некоторые модели могут простаивать на площадках по 5-6 месяцев — это серьёзная нагрузка на бизнес, особенно с учётом логистических и складских издержек.

Для конечного покупателя эта ситуация оборачивается ростом скидок и отсутствием роста цен. Производители, чтобы не спровоцировать полный спад, сдерживают рост прайсов и стимулируют продажи акциями. Тем не менее, даже привлекательные предложения не всегда мотивируют потребителей: общее настроение остаётся осторожным.

Перспектива остаётся неопределённой

Несмотря на общую пассивность, рынок не стоит на месте. Спрос может начать расти в любой момент — для этого достаточно совпадения нескольких факторов: снижение ставок, позитивные сигналы в экономике, повышение доверия к будущему. Пока же оживление во второй половине года — не более чем надежда.

И всё же, если рассматривать долгосрочную перспективу, текущая пауза может стать передышкой. Компании адаптируются, формируют новые предложения, подстраивают логистику и пересматривают ценовую политику. А значит, когда ситуация начнёт меняться, рынок окажется к этому более готовым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

