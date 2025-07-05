Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлана Ходченкова попала в список Миротворца*: что стало причиной?
Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут
Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий
Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ
Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта
Зоопсихологи сообщили: наблюдение из окна важно для психического здоровья кошек
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой

Автоиндустрия на дне: продажи упали на 28%, и вот как это влияет на рынок

400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
3:48
Авто

Несмотря на продолжающееся падение продаж новых автомобилей, всё чаще звучали оптимистичные мнения: якобы ситуация вот-вот изменится. Обоснование простое — вторая половина года должна принести стабилизацию, снижение ставок и рост спроса. Сейчас, когда год достиг середины, пришло время понять: действительно ли перемены близки или ожидания были преждевременными.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Итоги первого полугодия: минус в статистике

Общие продажи новых автомобилей в первой половине 2025 года оказались ниже на 25-28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом на отдельных крупных игроков падение оказалось чуть мягче — в пределах 15%. Всего за полгода в стране было реализовано около 540 тысяч автомобилей. Прогноз на оставшиеся месяцы — 560-580 тысяч. В целом, ожидаемый годовой объём составляет примерно 1,1 млн новых машин.

Это ощутимо ниже уровня 2023 года, а тем более докризисного периода. Несмотря на бурные обсуждения, никаких признаков резкого восстановления не фиксируется. Ситуация, скорее, стабилизировалась на "нижней полке".

Ставка всё ещё решает

Определённые ожидания рынка связаны с возможным поэтапным снижением ключевой ставки. Теоретически, это должно привести к удешевлению автокредитов и возвращению интереса к крупным покупкам. Однако реальность такова, что даже незначительное снижение ставки пока никак не повлияло на покупательскую активность. Для ощутимого эффекта её значение должно упасть хотя бы до 15%. Пока же расчёты говорят о том, что столь ощутимое снижение возможно не раньше 2026 года.

На фоне высокой процентной нагрузки и стагнации доходов, россияне не спешат вкладываться в дорогостоящие покупки. Автокредиты остаются дорогими, а сбережения, размещённые ранее под высокие проценты, ещё не начали возвращаться на рынок.

Переизбыток машин — проблема не из лёгких

На складах дилеров и производителей к середине года скопилось около 400 тысяч автомобилей. Такое затоваривание говорит о низкой оборачиваемости и приводит к снижению доходности. Некоторые модели могут простаивать на площадках по 5-6 месяцев — это серьёзная нагрузка на бизнес, особенно с учётом логистических и складских издержек.

Для конечного покупателя эта ситуация оборачивается ростом скидок и отсутствием роста цен. Производители, чтобы не спровоцировать полный спад, сдерживают рост прайсов и стимулируют продажи акциями. Тем не менее, даже привлекательные предложения не всегда мотивируют потребителей: общее настроение остаётся осторожным.

Перспектива остаётся неопределённой

Несмотря на общую пассивность, рынок не стоит на месте. Спрос может начать расти в любой момент — для этого достаточно совпадения нескольких факторов: снижение ставок, позитивные сигналы в экономике, повышение доверия к будущему. Пока же оживление во второй половине года — не более чем надежда.

И всё же, если рассматривать долгосрочную перспективу, текущая пауза может стать передышкой. Компании адаптируются, формируют новые предложения, подстраивают логистику и пересматривают ценовую политику. А значит, когда ситуация начнёт меняться, рынок окажется к этому более готовым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Домашние животные
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей Аудио 
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии
То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем
Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание
Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике
Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.