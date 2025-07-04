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Возвращение именитых брендов: что ожидает российский автопром в 2025 году?

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3:46
Авто

Последние новости с российского автомобильного рынка вызвали волну обсуждений: всё чаще звучат прогнозы о возможном возвращении зарубежных брендов, покинувших страну в прошлом. И хотя конкретные сроки и имена остаются под вопросом, уже ясно — рынок ждут перемены. Особенно это коснётся автосервисов, запчастей и взаимоотношений между производителями и клиентами.

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

Китайские бренды укрепили позиции

Пока прежние автогиганты лишь оценивают перспективы возврата, китайские производители уже успели занять их место. За последние два года на рынке сформировалась устойчивая инфраструктура поставок, каталогов и сервисной поддержки. Это стало возможным благодаря быстрой адаптации игроков отрасли. Многие сервисы, ранее не работавшие с китайскими моделями, быстро освоили новые технологии, обучили персонал и наладили поставки деталей.

Если иностранные марки действительно вернутся, они столкнутся с конкуренцией, которую невозможно будет игнорировать. Сегодня в автосалонах и сервисах предлагают разнообразные китайские модели, которые по уровню оснащения и цене уверенно конкурируют с прежними "японцами" и "немцами".

Возвращение прежних игроков будет непростым

Для реинтеграции на российский рынок зарубежным брендам потребуется многое: восстановить дилерскую сеть, адаптировать маркетинг под обновлённую аудиторию, наладить логистику. Не стоит забывать и о технической стороне — сервисам нужно будет снова оснаститься фирменными сканерами, обучить мастеров и закупить оригинальные инструменты. Всё это займёт не менее двух лет.

Тем временем часть потребителей может уже не захотеть возвращаться к старым брендам. Те, кто перешёл на китайские автомобили, успели убедиться в их надёжности и доступности обслуживания. Многое решает не столько имя на капоте, сколько скорость ремонта и наличие деталей.

Запчасти станут ещё доступнее

Одним из позитивных последствий может стать усиление конкуренции на рынке запчастей. Сегодня водители активно используют аналоги российского и китайского производства, которые доказали свою надёжность. Появление оригинальных комплектующих вернувшихся брендов расширит выбор, но высокая цена может удержать от возвращения к ним.

В любом случае потребители останутся в выигрыше — чем больше предложений, тем ниже стоимость и выше уровень сервиса. Однако не стоит ждать, что полки магазинов быстро заполнятся знакомыми товарами. Поставки, контракты с дистрибьюторами и логистика — всё это требует времени. Даже при самых оптимистичных сценариях потребуется от 12 до 18 месяцев на полноценное восстановление поставок.

Сервисы делают ставку на собственные бренды

За последние годы станции техобслуживания тоже изменились. Всё чаще в приоритете — не бренд детали, а гарантия и скорость установки. Спрос смещается в сторону комплексного подхода, когда важен не производитель компонента, а уровень сервиса. Это привело к росту популярности собственных торговых марок, под которыми продаются качественные, но более доступные аналоги.

Многие автосервисы начали развивать самостоятельные поставки, минимизируя зависимость от крупных брендов. И даже если иностранные компании вернутся, они столкнутся с новой реальностью — сервисам и клиентам больше не нужны громкие имена, если нет гарантии удобства, цены и качества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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