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Устраните слепые зоны: как правильно настроить боковые зеркала и сделать вождение безопаснее

5 ошибок при регулировке боковых зеркал, которые могут привести к аварии
3:27
Авто

Безопасность на дороге напрямую зависит от того, насколько хорошо водитель видит обстановку вокруг своего автомобиля. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих хороший обзор, остаются зеркала. Даже небольшая ошибка в их регулировке способна создать "мертвую зону", в которую могут попасть пешеходы, велосипедисты или другие автомобили. Именно поэтому настройке зеркал следует уделить особое внимание.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Почему появляются мертвые зоны

Полностью устранить слепые участки вокруг машины невозможно, даже при наличии самых современных камер и датчиков. Причина в конструктивных особенностях кузова, ограничениях в угле обзора и привычках самого водителя. Однако "мертвую зону" можно свести к минимуму — достаточно правильно отрегулировать зеркала и скорректировать посадку за рулём.

Асферические и дополнительные зеркала

Наиболее эффективный способ улучшить обзор — заменить стандартные зеркала бокового вида на асферические. В них внешняя часть стекла изогнута сильнее, чем внутренняя. Это расширяет угол обзора и позволяет охватывать пространство, ранее скрытое от взгляда.

Если нет желания менять штатные зеркала, можно воспользоваться альтернативой — установить небольшие сферические зеркальца на край боковых. Их выпуклая форма охватывает большую площадь, позволяя замечать транспорт или препятствия, находящиеся вблизи задней арки.

Оптимальная посадка — залог точной регулировки

Перед тем как приступать к настройке зеркал, важно правильно отрегулировать сиденье и руль. Спина должна быть плотно прижата к спинке, руки свободно доставать до руля, а взгляд направлен прямо. Только после этого можно переходить к настройке отражающих поверхностей.

Как настраивать боковые зеркала

Правильное положение боковых зеркал помогает контролировать соседние полосы и происходящее сбоку. Чтобы настроить их:

  • В зеркале должно быть видно заднее крыло и ручка задней двери.
  • Нижняя часть зеркала — примерно 60% — должна отражать дорогу, а верхняя — небо и боковые объекты.
  • Отражение кузова не должно занимать больше четверти зеркала по вертикали.

Как выставить салонное зеркало

Настраивается оно строго по центральной оси заднего стекла. В отражении должны быть видны:

  • Горизонтальная нижняя кромка стекла;
  • Края подголовников;
  • В идеале — часть уха водителя в левой части зеркала.

Это положение позволяет контролировать движение позади без излишнего поворота головы.

Как понять, что всё настроено правильно

Лучший способ убедиться в корректной настройке — попросить помощника пройти по дуге вокруг машины. Если его отражение в зеркалах не исчезает полностью, а последовательно переходит из одного в другое — настройка выполнена верно. В идеале силуэт должен "переезжать" из одного зеркала в другое без пауз.

Зачем всё это нужно

Правильно выставленные зеркала повышают безопасность и снижают утомляемость водителя. Это позволяет быстрее реагировать на ситуацию, вовремя замечать попутный транспорт и пешеходов. А значит — меньше рисков, больше уверенности и комфорт в дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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