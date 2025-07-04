Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой цвет выбрать для ванной: топ-5 оттенков, которые создают уют
Важное открытие: недостаток витамина D и эректильные проблемы
Самые популярные регионы Италии по данным Google Trends в 2025 году
Ягоды клубники мельчают: 4 критические ошибки ухода, которые нужно исправить
Как приготовить пирог с клубникой без замешивания теста — лёгкий и быстрый рецепт
Потрясающая находка: три сверхмассивные черные дыры в одной галактике
Гибель вице-президента "Транснефти" вызывает вопросы — что говорит полиция?
Проблема дропперов в России: как закон поможет бороться с мошенничеством?
Фитнес-эксперты заявили: жиросжигающая зона пульса не гарантирует похудение

Промывка масла: спасение или миф? Узнайте правду о необходимости промывки двигателя!

Двигатель не требует промывки? 3 случая, когда вам это действительно нужно
3:49
Авто

Переход с одного моторного масла на другое — обычная ситуация для большинства автовладельцев. Однако вокруг этой процедуры до сих пор ходит множество мифов. Один из самых популярных — необходимость обязательной промывки двигателя. Кто-то считает её важным этапом, кто-то — пустой тратой времени и денег. Так действительно ли стоит проводить промывку при смене масла?

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Когда промывка — бессмысленна

Если вы регулярно обслуживаете двигатель и не нарушаете рекомендуемый межсервисный интервал, дополнительная промывка не требуется. Особенно это касается случаев, когда используется качественное масло, соответствующее спецификациям производителя. Даже при переходе с одного типа масла на другой — например, с полусинтетики на синтетику — опасаться химических реакций или последствий не нужно.

Масла, представленные сегодня на рынке, полностью совместимы между собой. Их составы создаются с учётом стандартов и допускают смешивание в разумных пределах. Мифы о несовместимости чаще всего продвигаются в маркетинговых целях — чтобы убедить водителя в необходимости покупки промывочной жидкости.

Что будет, если не промывать

При замене масла небольшое количество старого остаётся в системе. Однако современные составы способны эффективно работать даже при наличии остаточных примесей, и вреда мотору это не наносит. Важно другое — чтобы основная часть масла была новой, чистой и подходила по параметрам вязкости и допуска.

Если бы несовместимость масел действительно вызывала проблемы, это касалось бы и промывочных жидкостей, которые часто имеют минеральную основу. Но их использование не мешает последующему применению синтетики, что в очередной раз доказывает: "конфликтов" между разными базами не возникает.

Когда промывка действительно нужна

Существуют исключения, когда промыть двигатель всё же стоит. Например:

  • Если автомобиль только куплен, и вы не знаете историю обслуживания — особенно важно после длительного простоя или явного отсутствия ухода;
  • Когда заметны следы загрязнений, лаковых отложений и сгустков — это говорит о том, что двигатель долго работал на некачественном или старом масле;
    После ремонта двигателя, особенно если речь шла о серьёзных неисправностях: перегрев, попадание охлаждающей жидкости в систему смазки,
  • замена прокладок или ГБЦ.

В этих случаях промывка помогает удалить остатки загрязнений, продукты износа и старого масла, минимизируя риск повреждения новых деталей или ускоренного загрязнения свежего масла.

Как правильно промывать

Если промывка действительно необходима, используйте специальные средства от проверенных производителей. Они добавляются в старое масло перед сливом и работают в течение нескольких минут на холостом ходу. Важно строго следовать инструкции и не передерживать средство в системе. После этого масло сливается, меняется фильтр, и только затем заливается новое масло.

Не стоит использовать промывку как регулярную процедуру — особенно на исправном моторе. Чрезмерное очищение может навредить: удалить защитный слой со стенок и ускорить износ.

Итоги без лишних трат

Промывка двигателя — это не универсальное решение, а точечная мера для конкретных случаев. В большинстве ситуаций, особенно при своевременном обслуживании и использовании качественных смазочных материалов, необходимости в ней просто нет. Главное — соблюдать регламент замены масла, следить за состоянием двигателя и не поддаваться на маркетинговые уловки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Домашние животные
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Какой цвет выбрать для ванной: топ-5 оттенков, которые создают уют
Важное открытие: недостаток витамина D и эректильные проблемы
Самые популярные регионы Италии по данным Google Trends в 2025 году
Ягоды клубники мельчают: 4 критические ошибки ухода, которые нужно исправить
Как приготовить пирог с клубникой без замешивания теста — лёгкий и быстрый рецепт
Потрясающая находка: три сверхмассивные черные дыры в одной галактике
Гибель вице-президента "Транснефти" вызывает вопросы — что говорит полиция?
Проблема дропперов в России: как закон поможет бороться с мошенничеством?
Фитнес-эксперты заявили: жиросжигающая зона пульса не гарантирует похудение
Премьер Венгрии обвинил украинские спецслужбы в вмешательстве в политику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.