Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто
Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?
США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?
Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов
Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно
Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
Отношения между Украиной и Венгрией накаляются: что стоит за новым конфликтом?
Ставки НДФЛ в 2025 году: к чему готовиться?

Почему ваша автоматическая коробка передач может выйти из строя: 5 основных ошибок водителей

5 смертельных ошибок, из-за которых ваша АКПП может сломаться раньше времени
3:41
Авто

Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором считается одной из самых надёжных среди всех типов трансмиссий. При должном уходе она способна без проблем проходить сотни тысяч километров. Но даже самая крепкая АКПП не спасёт от разрушительного воздействия неправильной эксплуатации. Многие автомобилисты своими руками сокращают срок службы агрегата, даже не подозревая об этом.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Городской паркетник — не внедорожник

Современные автомобили с высоким клиренсом часто создают иллюзию универсальности. Владельцы таких машин нередко решают отправиться на бездорожье, забывая, что за привлекательным внешним видом скрывается обычная платформа с ограниченными возможностями. Под капотом — типовая автоматическая трансмиссия, рассчитанная на городские и пригородные условия. В условиях грязи, глубокого снега или песка она перегревается, жидкость теряет свойства, насос снижает давление, начинаются сбои. Повреждаются фрикционы и элементы дифференциала, а это — прямой путь к капитальному ремонту.

Резкие ускорения — удар по ресурсу

Многие водители любят эффектные старты на зелёный сигнал светофора. Особенно это распространено среди обладателей мощных моторов. Однако каждое резкое нажатие на педаль газа заставляет коробку работать на пределе. Постоянные ударные нагрузки уменьшают срок службы элементов трансмиссии, перегревают жидкость, увеличивают износ внутренних узлов. Чем чаще такая манера вождения, тем быстрее АКПП выходит из строя.

Опасности буксировки и прицепов

Не все водители знают, что буксировка требует особого подхода. В автомобилях с автоматом буксировка запрещена при неисправной трансмиссии, особенно если наблюдается течь масла. Также недопустимо часто использовать прицеп, если производителем это не предусмотрено. Перегрузка трансмиссии, особенно без дополнительного охлаждения, перегревает масло, и в системе появляются отложения, провоцирующие поломки. Безопасная эксплуатация — это следование инструкциям и понимание технических возможностей автомобиля.

Масло — кровь трансмиссии

Одна из самых грубых и частых ошибок — отсутствие замены трансмиссионной жидкости. Несмотря на то что масло в АКПП со временем теряет свои свойства, многие автовладельцы считают, что оно рассчитано на весь срок службы машины. В реальности масло стареет, окисляется, загрязняется продуктами износа и утрачивает вязкость. Если его не менять, осадок может забить каналы гидроблока и соленоиды. Как следствие — рывки, пробуксовки и серьёзные повреждения. Для продления срока службы коробки стоит менять жидкость каждые 30-40 тысяч км. При этом важно следить не только за качеством масла, но и за его уровнем — как недостаток, так и избыток может повредить агрегат.

Вывод один: надёжность — в руках водителя

Даже самая совершенная трансмиссия не выдержит халатности. Главный враг АКПП — не заводской брак, а ежедневные мелкие ошибки, которые накапливаются и приводят к поломке. Если соблюдать простые правила — не нагружать коробку лишним весом, не ездить "в пол", вовремя менять жидкость — автомат прослужит долго и без проблем. Иначе даже самая прочная система не спасёт от дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов
Недвижимость
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто
Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?
США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?
Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов
Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно
Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
Отношения между Украиной и Венгрией накаляются: что стоит за новым конфликтом?
Ставки НДФЛ в 2025 году: к чему готовиться?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.